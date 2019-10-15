Öğrenme ve dikkat sorunları olan çocukların yaşıtlarına göre siber zorbalığa maruz kalma olasılığı daha yüksektir. Çocuğunuzun siber zorbalığa maruz kalmasını önlemek için yapabileceğiniz birçok şey var. Peki, siber zorbalık nedir? Nasıl önlenir?

SİBER ZORBALIK NEDİR?

Bir zamanlar okul ya da mahalle ile sınırlandırılmış zorbalık şimdi çevrimiçi dünyaya taşındı. Siber zorbalık, bilerek birine zarar vermek için çevrimiçi teknolojiyi kullanmak anlamına gelir. Siber zorbalık, cep telefonları, bilgisayarlar ve tabletler gibi dijital cihazlarda gerçekleşen zorbalıktır. Siber zorbalık SMS, metin ve uygulamalar aracılığıyla veya sosyal medyada, forumlarda veya insanların içerik görüntüleyebileceği, katılabileceği veya paylaşabileceği oyunlarda çevrimiçi olabilir. Siber zorbalık, başkası hakkında olumsuz, zararlı, yanlış veya kötü niyetli içerik göndermeyi, yayınlamayı veya paylaşmayı içerir. Utanç veya küçük düşürmeye neden olan bir başkası hakkında kişisel veya özel bilgilerin paylaşılmasını içerebilir. Bir yetişkin söz konusu olduğunda buna siber taciz ya da siber saldırı denir ve bu, hukuki sonuçlara yol açabilecek ve hapis cezası gerektirebilecek bir suçtur.

Siber zorbalık eylemleri dijital herhangi bir kanalla gerçekleştirebiliyor olmasına karşın, günümüzde siber zorbalık eylemlerinin en sık gerçekleştirildiği ortamlar şunlardır:

Sosyal medya: Facebook, Instagram, Snapchat ve Twitter gibi herkesin kullanımı ve katılımına açık ücretsiz paylaşım ağları

SMS (Kısa mesaj): Metin mesaj olarak da bilinen ve GSM numarasıyla gönderilen mesajlar

Anlık mesajlaşma servisleri: Çeşitli aygıtlar aracılığıyla kullanılan uygulamalar, WhatsApp, Facebook Messenger veya sosyal ağların sahip olduğu DM özellikleri

E-postalar: Ücretli veya ücretsiz olarak edinilebilen anlık mesajlaşmaya yardımcı olan elektronik posta servisleri

SİBER ZORBALIK BELİRTİLERİ

Siber zorbalık belirtileri değişiklik gösterebilir, ancak belli bazı belirtiler aşağıdaki gibidir:

– İnternet ve telefon kullanımı sırasında ya da sonrasında üzülmek

– Dijital yaşam konusunda fazla gizli ve korumacı davranmak

– Aile bireylerinden, arkadaşlardan ve aktivitelerden uzaklaşmak

– Okuldan veya grup toplantılarından kaçınmak

– Okul notlarının düşmesi ve evde öfkeli davranmak

– Ruh hali, davranış, uyku ve iştahta değişimler

– Bilgisayar veya cep telefonu kullanmayı bırakmak istemek

– Anlık ileti, mesaj ya da e-posta geldiğinde gergin ve ürkek davranmak

– Bilgisayar ya da cep telefonu ile ilgili konuşmalardan kaçınmak

SİBER ZORBALIK NASIL ÖNLENİR?

Çocuğunuzun siber zorbalığa maruz kaldığını fark ederseniz, onu rahatlatmaya çalışın ve desteğinizi sunun. Çocukluğunuzda yaşladığınız herhangi bir zorbalık deneyiminizden bahsetmeniz daha az yalnız hissetmesini sağlayabilir.

Bu durumun çocuğunuzun hatası olmadığını, zorbalığın mağdurdan çok zorbanın kendisiyle alakalı olduğunu bilmesini sağlayın. Sizinle konuşarak doğru olanı yaptığı için çocuğunuzu övün. Ona yalnız olmadığını, birçok insanın hayatının bir noktasında zorbalığa uğradığını hatırlatın. Bu durumla birlikte başa çıkmak için elinizden gelen her şeyi yapacağınızı söyleyerek çocuğunuza güven verin.

Okuldan birine (müdür, rehber öğretmen ya da öğretmen) durumu anlatın. Birçok okul, siber zorbalık ile mücadele edecek protokollere sahip. Ancak, okula haber vermeden önce çocuğunuza bu planınızdan mutlaka bahsedin, böylece birlikte ikinizin de rahat hissedebileceği bir plan oluşturabilirsiniz.

Çocuğunuzu siber zorbalığa karşılık vermemesi için teşvik edin, çünkü bunu yapmak durumu kızıştırır ve daha kötü hale getirir. Ancak, tehdit içeren mesajları, fotoğrafları ve metinleri saklamayı ihmal etmeyin. Çünkü bunlar zorbalığı yapan kişinin ailesine, okuluna, işverenine hatta gerekli durumlarda polise bile delil olarak gösterilebilir. Gelecekte lazım olması durumunda kullanmak üzere bu içeriklerin ekran görüntüsünü ve çıktısını alabilirsiniz.

İşte siber zorbalığı önlememenin bazı yolları:

Zorbayı engelleyin: Çoğu cihazda belli kişilerden gelen istenmeyen e-postaları, anlık iletileri veya mesajları engelleme özelliği mevcut.

Teknoloji erişimini kısıtlayın. Onar için ne kadar acı verici olsa da, zorbalığa uğrayan çocukların çoğu yeni mesaj olup olmadığını kontrol etmek için internet sitelerine ya da telefonlarına bakma isteğine karşı koyamaz. Bilgisayarı evinizdeki ortak kullanım alanlarından birinde tutun (çocuk odasında bilgisayar bulunmasın) ve cep telefonu kullanımı ile çevrimiçi oyun oynama vakitlerine sınır koyun. Bazı cihazlar, belli saatlerde mesajlaşma servislerini kapatmanıza izin verir. Ve çoğu internet sitesi ve akıllı telefon, ebeveynlerin çocuklarının mesajlaşmalarına ve çevrimiçi hayatlarına erişmelerini sağlayan ebeveyn kontrol seçenekleri içerir.

Çocuğunuzun çevrimiçi dünyasını bilin: Çocuğunuzla sosyal medya hesaplarında arkadaş olun ya da takipleşin, ancak bu hakkınızı onun profilinde yorum yaparak ya da fotoğraf paylaşarak suistimal etmeyin. Gönderilerini ve ziyaret ettiği siteleri kontrol edin, vaktini çevrimiçi olarak nasıl geçirdiğini öğrenin. Çocuğunuzla gizliliğin önemi hakkında konuşun ve kişisel bilgileri internette paylaşmanın – arkadaşlarıyla bile – neden kötü bir fikir olduğunu anlatın. Kesin olarak uygulayacağınız bir cep telefonu ve sosyal medya anlaşması oluşturun. Çocuğunuzu çevrimiçi ortamda güvende tutmanın yollarını öğrenin. Çocuğunuzun hesapları için güçlü parolalar oluşturmasını teşvik edin ve adresi ya da bulunduğu yerle ilgili bilgileri asla paylaşmamasını isteyin.

Eğer çocuğunuz da kabul ederse, çocuğunuz ve zorbaya aracılık etmesi için bir terapist ya da okul danışmanıyla görüşebilirsiniz.

Çocuğunuzun size zorba olduğunu öğrendiğinizde ne yapabilirsiniz?

Kötü davranışlarda bulunan kişinin çocuğunuz olduğunu öğrenmek üzücü ve acı verici olabilir. Durumun kendiliğinden düzelmesini beklemeden sorunu en başından halletmeye çalışmak çok önemli.

Çocuğunuzla eylemleri ve eylemlerinin başka insanlar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında kesin bir dille konuşun. Şakalaşmak ve alay etmek bir insana zararsız gibi gözükürken başka biri için zarar verici olabilir. Zorbalığın hiçbir türü kabul edilebilir değildir; devam ederse evde, okulda ve toplum içinde ciddi sonuçlara yol açabilir.

Cep telefonu ve bilgisayar kullanımının bir ayrıcalık olduğunu çocuğunuza hatırlatın. Bazı durumlarda davranış düzelene kadar bu cihazların kullanımını kısıtlamak yardımcı olabilir. Çocuğunuzun güvenlik sebepleri için bir telefona sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız, telefonunun yalnızca acil durumlarda kullanılabilir olduğundan emin olun. Tüm cihazlarda ebeveyn kontrolü özelliğinin açık olmasını sağlayın.

Meselenin kaynağına ulaşmak için öğretmenlerle, rehberlik danışmanlarıyla ve diğer okul yetkilileri ile konuşmak çocuğu zorbalığa teşvik eden durumları belirlemeye yardımcı olabilir. Eğer çocuğunuz öfkesini kontrol etmekte zorlanıyorsa öfke, acı, hayal kırıklığı ve diğer güçlü duygularla sağlıklı bir şekilde başa çıkmasına nasıl yardım edeceğinizi öğrenmek için bir terapistle görüşün. Profesyonel danışmanlık ayrıca, çocuğunuzun özgüvenini ve sosyal becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir ve bu da zorbalık riskini azaltabilir.

Ve en önemlisi, çocuğunuza iyi bir örnek olmayı unutmayın. Çocuğunuzun dijital dünyanın faydalarını ve tehlikelerini kavramasına yardımcı olmak için olumlu internet alışkanlıkları sergileyin.