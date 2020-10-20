Sıcak bir yuva için azgın sularla boğuşuyorlar

Sıcak bir yuva için azgın sularla boğuşuyorlar

Van'ın Başkale ilçesinde başlayıp Dicle Nehrine kadar uzanan Zap Suyu, Hakkari'de yaşayan bazı ailelerin kışlık odun ihtiyacını karşılıyor. Dağlardan sel sularının Zap Suyu'na taşıdığı odun parçaları, tehlikeleri göze alan vatandaşlar tarafından toplanıp, halatlar yardımıyla kıyıya taşınıyor ve bu odunlar kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor.

İlk ve sonbahar aylarında etkili olan yağmurlarla debisi yükselip rafting tutkunlarına inanılmaz maceralar yaşatan ve aynı zamanda da sulama suyu ihtiyacını karşılayıp, bölgenin adeta can damarı olan Zap Suyu, bazı vatandaşların kışlık yakacak sorununa bile çözüm olabiliyor.

SUYUN KIYISINDAKİ ODUNLARI TOPLUYORLAR

Hakkari ve civar köylerde yaşayan bazı vatandaşlar Aslankaya bölgesine gelip, tehlikeleri göze alarak Zap Suyu’nun kıyılarındaki ya da su içerisindeki büyük kayalara takılan odun parçalarını topluyor.

HALATLARLA KIYIYA ÇEKİLİYOR

Tehlikelere adeta meydana okuyarak Zap Suyu’na giren vatandaşlar, halatlara bağladıkları ağaç ve odun parçalarını büyük zorluklarla kıyıya çekiyor. Sudan çıkardıkları odunları bir süre güneşte kurutan vatandaşlar daha sonra da bu odunları yakacak olarak kullanıyor.

Her yıl bu mevsimde Zap Suyu’da odun toplayan Şahan Çelik, “Biz bu zorluklara katlanıyoruz. Hakkari’de her sene çetin bir kış geçiyor. Yılın 6 ayı sobalarımızı yakıyoruz. Bundan dolayı da şimdiden hazırlığımızı yapıp, kışlık yakacağımızı topluyoruz” dedi. (DHA)