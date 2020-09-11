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Sıcak hava bunalttı, sosyal mesafe unutuldu
Sıcak hava bunalttı, sosyal mesafe unutuldu
Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 40 dereceye kadar yükseldiği turizm kenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Sıcak havadan bunalanlar sosyal mesafe kurallarını unuttu. Kalabalık görüntülerin oluştuğu sahil şeridinde, denizde de sosyal mesafe ihlal edildi.
Yaşam 11 Eylül 2020 - 12:59

Corona virüsü salgının ardından 1 Haziran’da tatilcilere açılan sahillerde, corona virüsü önlemleri hiçe sayılıyor. Eylül güneşinin yakıcı etkisinin gösterdiği Antalya’da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize giren tatilciler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak serinliyor.

FOTO:DHA

Denizin içinde bile birbirlerine yakın olarak sosyal mesafeyi çiğneyen tatilcilerin görünümü duyarlı vatandaşları korkutuyor. Pandemi önlemlerine uymaya çalışanlar ise açığa doğru yüzerek tek başlarına denizin tadını çıkartıyor.
Yerli halkın dışında, bölgedeki otellerde tatil yapan turistler de Konyaaltı’nda denize giriyor. Kimisi çocuklarıyla birlikte yüzüyor, kimisi şezlonga uzanıp güneşleniyor.

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