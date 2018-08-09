Sıcak havalarda serinleten 8 sağlıklı içecek

Yaz sıcakları bunaltıcı bir hal aldı. Bazen nefes almakta bile zorlandığımız sıcaklarda, serin içeceklerle susuzluğumuzu giderirken sağlığımızı korumamız da mümkün. İşte o içecekler...

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Sıcak havalarda vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koymak ve ferahlamak için en çok soğuk içecekler tercih ediliyor. Sıcak yaz günlerinde serinlemenin en sağlıklı yolunun taze meyve ve maden suyu kullanarak hazırlanan içeceklerden geçtiğini vurgulayan Diyetisyen Sibel Mumcu, “Vücuttaki elektrolit dengesini korumaya yardımcı olmak, serinlemek, lezzetli ve sağlıklı seçenekler oluşturmak ve şeker konusunda daha titiz davranarak içeceklerinizi kendiniz hazırlayabilirsiniz” dedi.

Havaların ısınması, soğuk içeceklere talebi artırıyor. Sıcak yaz günlerinde ‘sağlıklı serinleme' önerilerinde bulunan Diyetisyen Sibel Mumcu, “Şekerli ve asitli soğuk içecekleri tercih edenler gereksiz enerji alırken aynı zamanda besleyici değeri olmayan sıvılarla vücutlarına zarar verebilirler” dedi. Yaz aylarında alkolün de zararına dikkat çeken Mumcu, “Alkol, sindirimi sırasında vücuttan yüksek oranda su attırır. Bu nedenle sıvı ihtiyacının fazla olduğu sıcak yaz günlerinde tercih edilmemesi gereken içeceklerin başında gelir” hatırlatmasını yaptı.

Sıcak havalarda en başta bol bol su tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Mumcu, sıcak havalarda tüketilebilecek sekiz içecek tarifi verdi:

Buzlu çay: İyi demlenmiş ve soğutulmuş çayın içine limon suyu ve buz ekleyerek hazırlanacak çayın içine limon dilimleri de eklenebilir. Tercihe göre limon yerine şeftali, vişne gibi diğer taze meyvelerin suları eklenerek farklı ve sağlıklı içecekler hazırlanabilir.

Soda ve meyve suyu: Taze sıkılmış meyve sularına (diyabet ve kilo problemi gibi sağlık sorunları yaşayanların meyve miktarına dikkat etmeleri şartıyla) maden suyu ve buz eklenerek serinletici içecekler hazırlanabilir.

Sağlıklı sebze suyu: Bol limon ve buz kullanarak farklı sebzeler ile içecekler hazırlayabilirsiniz. Salatalık dilimleri, maydanoz, taze nane, taze fesleğen, taze zencefil dilimleri kullandığınız karışımlar ile lezzetli ve sağlıklı içecekler hazırlayabilirsiniz.

Naneli ballı limonata: Sıcak yaz günlerinde en iyi alternatiflerin başında da taze nane ile tatlandırılmış buzlu limonata geliyor. Balla da tatlandırılabilecek limonatanın içine sevilen diğer otlar da eklenebilir.

Naneli ayran: Türkiye'de en çok sevilen içecekler arasında yer alan ayran da nane ile tatlandırılabilir. Bunun yanında maydonoz, dereotu, fesleğen gibi zengin aromalar da ayrana eklenebilir. Tansiyon problemi yaşamayanların maden suyu katabileceği ayranın içine yeşil elma ya da salatalık püresi de eklenebilir.

Aromalı kefir: Kefirin içine tercihe göre meyve, baharat veya taze otlar eklenebilir. Meyveler arasında muz, ananas, şeftali, kavun gibi seçenekler değerlendirilebilir. Böylece sağlıklı, lezzetli ve serinletici bir içecek hazırlanabilir.

Sütlü içecek: Kahve sevenler ise buz ve süt kullanarak yapılacak içecekleri seçebilir. Az yağlı sütün içerisine aromayı zenginleştirmek adına tarçın ve zencefil eklenebilir.