Sıcak havaya aldanan elma ağaçları çiçek açtı

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Sonbahara girilmesine rağmen devam eden sıcak hava, doğada da birtakım değişimlere neden oluyor. Mevsimini şaşıran elma ağaçları bir tarafta meyveleri, diğer tarafta açan çiçekleri ile görenleri şaşırttı. Çaydere köyündeki Recai Yaz, yaz mevsiminin son çeyreğinde elma ağaçlarındaki meyveleri toplarken bir taraftan da çiçek açtığını gördüğünü ve buna çok şaşırdığını söyledi. Recai Yaz, “Şu günlerde elma ağaçları mevsimini şaşırarak çiçek açtı. Daha önce de eylül ayında kiraz ağacı ve aralık ayında erik ağaçlarımız çiçek açmıştı. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve anormal mevsim değişiklikleri nedeniyle ağaçlarda mevsimleri şaşırıyor. Bozüyük gibi yazın kısa süreli yaşandığı bir ilçede görülmemiş bir durumla karşılaştık” dedi.

(İHA)