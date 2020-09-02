Sıcaklar tavan yaptı tatilciler kucağında buz kalıplarıyla denize girdi

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 40 ile 45 derece gösterdiği Atakent'te, plaj ve sokaklarda farklı görüntüler ortaya çıktı. Şezlonglar da, bazı tatilciler bronzlaşmaya çalışırken kimileri kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Ebeveynler, denizde gün boyu çocuklarıyla oyunlar oynadı. Yapraklı Koy’da bir işletme sahibi sıcakların tavan yapması ile birlikte tatilcileri serinletme adına, buz kalıplarını denize atarak tatilcilerin serin bir ortamda denize girmelerini sağlamaya çalıştı

“2020’NİN EN SICAK GÜNLERİNİ YAŞIYORUZ”



İşletmeye gelen tatilcilere öncelikle kapıda buz dağıttıklarını belirten işletme sahibi, “2020 yılının en sıcak günlerini yaşıyoruz. Hava sıcaklıkları 40 ila 45 dereceye çıktı. Bizde buna bir çare bulmak istedik. Müşterilerimize buz kalıpları verdik. Müşterilerimiz hem şezlong alanında hem de denizde buz kalıpları ile serinliyorlar” dedi.(İHA)