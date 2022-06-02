Sıcaklık 37 dereceyi aştı, çocuklar süs havuzlarında serinledi

Güneydoğu'nun kavurucu sıcakları kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığının gün içinde 37 derecenin üzerine çıktığı Diyarbakır'da çocuklar, süs havuzlarında serinliyor.

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Diyarbakır’da sıcak havadan bunalanlar serinlemek için gölgelik alanlar ile parklara gitti.

Sur ilçesindeki Anzele Parkı’na aileleriyle giden çocuklar tehlikeli ve yasak olan süs havuzlarında serinlerken, yetişkinler de gölgeliklerde oturdu.



Uzmanlar özellikle saat 10.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

“DİYARBAKIR YAZIN ÇOK SICAK OLUYOR”

Süs havuzuna giren 14 yaşındaki Burak Üçgül, “Diyarbakır yazın çok sıcak oluyor. Biz de buraya yüzmeye geliyoruz. Ailemizin de bizimle gelmesini istiyoruz. Ama burada oturacak yer olmadığı için ailemiz gelmiyor. Tek başımıza geliyoruz” dedi.

10 yaşındaki Efe Dalar ise, “Yakıcı cehennem sıcağında yüzmeyi tercih ediyoruz. Serinlemek için Anzele Parkı’na geldik. Gördüğünüz gibi havuz büyük. Herkes derin havuzlarda yüzemediği için çok kişi burayı tercih ediyor” diye konuştu. (DHA)