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Sıcakta bitkin düşen kerkenez kuşu tedavi edildi

Mersin'de sıcak hava nedeniyle bitkin düşen kerkenez, polislerin müdahalesiyle uçacak duruma geldikten sonra doğaya bırakıldı.

Yayınlanma: 10:30 - 08 Ağustos 2023 Güncellenme:
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İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, tabiattaki canlıları koruma çalışmalarını ve doğal yaşam alanlarının kontrolünü sürdürüyor.

Son olarak HAYDİ ekibi, devriye gezerken Toroslar ilçesi Buluklu Mahallesi’nde sıcaktan bitkin düşen kerkenez buldu.

Ekipler, kuşa su içirerek üzerine su serpti. Kerkenezin hastalık ve yaralanma yönünden de kontrol eden ekip, vitaminli su karışımı içirerek vücut direncini hızlıca toparlaması ve uçabilecek canlılığa gelmesine de destek verdi.

Kerkenez, daha sonra ekip tarafından doğaya bırakıldı. (DHA)

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Emniyet Mersin
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