Sıcaktan bunalanlar kendini Van Gölü’nün serin sularına bırakıyor

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Hava sıcaklığının gün içerisinde 30 ile 35 derecelere kadar yükseldiği Bitlis’te, serinlemek isteyen vatandaşlar Van Gölü’nün Tatvan sahillerine akın ediyor. Özellikle hafta sonlarında Ege sahillerinden farksız olan Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaşı misafir ediyor. Serinlemek için kendini Van Gölü’nün serin sularına bırakan vatandaşlar, uzun süre gölün mavi sularında hem serinlemenin hem de yüzmenin tadını çıkarıyor. Hal böyle olunca da Van Gölü sahilleri serinlemek isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor. Temiz kumsalları, doğası ve temiz suyuyla Van Gölü sahilleri sadece ilçe halkını değil; Muş, Ağrı, Siirt, Batman ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde sıcaklıklardan bunalan vatandaşları da misafir ediyor. Van Gölü sahillerindeki yoğunluk ise adeta Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.

(İHA)