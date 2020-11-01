Şiddet gören kadın ne yapmalı?

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi 1995'ten itibaren aile içi şiddete uğrayan binlerce kadının yardımına koştu ve koşmaya da devam ediyor. Sadece 2019'da İstanbul'da 12 bin 101 kadın, Kadın Hakları Merkezi'ne başvuruda bulundu. Kadınlardan 2 bin 842'si şiddet gördükleri eşlerinden korunmak için doğrudan merkeze başvurdu. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şükran Eroğlu merkez hakkında bilgileri ve kadınlara nasıl yardımcı olduklarını SÖZCÜ ile paylaştı. İstanbul'da 8 büronun olduğunu belirten Eroğlu, mağdur kadınların başvuru yapmaları durumda avukat atadıklarını söyledi.

“BİR TELEFONU YETER”

Şiddet mağduru ya da boşanmak isteyen kadınların kendilerine telefonla ya da bürolara gelerek iletişim kurabileceklerini anlatan Eroğlu, “Eğer şiddet varsa bizi araması yeterli. Hiçbir belge aramıyoruz. Hemen bir avukat arkadaşımızı yönlendiriyoruz” dedi. Aile hukuku konusunda yardım almak isteyen kadınlardan ise öncelikle “Fakirlik kağıdı” istendiğini söyleyen Eroğlu, “Eğer şiddet yoksa ve aile hukuku konusunda bir kadın avukata ihtiyaç duyuyorsa öncelikle İstanbul Barosu'nu arayıp randevu alması gerekiyor. Sonrasında büroya gelip bir form dolduruyor. Formu inceleyip en yakın zamanda kendisine geri dönüş yapıyoruz. Ancak şiddet varsa, bunların hiçbirine gerek yok” diye konuştu. Eroğlu, bu süreçte kadınların avukata hiçbir ücret ödemediğine de dikkat çekti.

Şiddet mağduru kadınların istedikleri takdirde sığınma evlerine yerleşmeleri konusunda da yardımcı olduklarını anlatan Avukat Şükran Eroğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de sığınma evi açtı. Sığınma evine gitmek isteyenleri 3 ay mutlaka yerleştiriyoruz. Çocuğu olan kadınlar çocukları ile kalabiliyor. Bu süre içinde kadının meslek edinebilmesi adına meslek kursları da veriliyor” dedi.

İşte iletişim bilgileri

Beyoğlu (Merkez Büro): (0212) 393 08 29

Bakırköy: (0212) 393 08 14

Gaziosmanpaşa: (0212) 393 08 20

Kartal: (0216) 585 21 61

Büyükçekmece: (0212) 393 08 23

Çağlayan: (0212) 393 07 84

Ümraniye: (0216) 585 21 91–92