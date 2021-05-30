Şiddet mağduru binlerce kadın KADES’e sığındı

Kadınlara yasal destek olmak amacıyla yürürlüğe giren Kadın Acil Destek Programı (KADES) binlerce şiddet mağduru için ‘sanal polis' oldu. Şiddet veya tacize uğrayan, ya da tehdit alan kadınlar artık Emniyet Genel Müdürlüğü'nce devreye sokulan KADES'e sığınıyor.

Akıllı telefonlara indirilen KADES ile kadına yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçiliyor. KADES kullanıcılarının ihbarları yaklaşık 5 dakikada olay yerine gelen görevlilerce değerlendiriliyor. Nisan ayı sonu itibarıyla 2 milyon 226 bin 465 kişi KADES programını indirdi. KADES'e 125 bin 47 ihbar yapıldı.

Resmi rakamlara gelince, 2020'de kadın cinayetlerindeki 107 vaka, eşler tarafından gerçekleştirildi. Partner cinayeti 59, aile bireyi cinayeti 41, eski eş cinayeti sayısı da 21 oldu.

ŞÖNİM 81 İLE YAYILDI

Bu yıl itibarıyla Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) 81 ile yayıldı. 702 bin 734'ü kadın, 56 bin 454'ü erkek, 97 bin 515'i çocuk olmak üzere 856 bin 703 vatandaş destek aldı.

İlk sırada Sivas, ikinci sırada Bilecik yer alıyor

Türkiye'de herhangi bir tedbir kararı bulunmadan gerçekleşen kadın cinayeti sayısı 2020'de 235, 2021 Nisan sonu itibarıyla 85 oldu. Tedbir kararı bulunmasına rağmen cinayete kurban giden kadın sayısı ise 2020 yılında 32, 2021 Nisan itibarıyla 10 oldu. 2020'de işlenen kadın cinayetlerinde Sivas yüzde 18.9 ile ilk sırada yer alıyor. Bilecik ise yüzde 18.6 ile ikinci sırada bulunuyor. Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bitlis, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Sinop, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta hiç kadın cinayeti işlenmedi.

KADES programını nasıl kuracaksınız?

Google Play Store ya da Apple Store üzerinden indirilen uygulamayı cihazınızda açıp konum iznini onayladıktan sonra kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı, doğum yılınızı, cep telefonunuzu giriyorsunuz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ekranda gördüğünüz alana ekleyip ‘İleri' yazan kutucuğa dokunuyorsunuz. Kod cihazınıza gelmediği takdirde ‘tekrar SMS gönder' yazısına dokunarak kod gönderilmesini talep edebilirsiniz. Bu işlemlerin ardından KADES uygulaması her an kullanıma hazır hale geliyor. Acil durumlarda KADES ekranındaki butona dokunuyorsunuz ve yardım istiyorsunuz. Asılsız ihbarda bulunmanın ise 3 yıla kadar cezası bulunuyor.