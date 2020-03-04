Şiddete karşı ‘sığınma dükkanı’

Eskişehir'de cep telefonu aksesuarı satışı yapan bir dükkanda, kadına karşı uygulanan şiddete afişle çağrıda bulunuldu. Dükkanın camına “Rahatsız edildiğinizi, takip edildiğinizi fark ettiğiniz an hiç çekinmeden buraya koşun, gerisini biz hallederiz” yazılı olan afiş vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Eskişehir Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde cep telefonu aksesuarları satışı yapan dükkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, kadınlara yönelik şiddetin önüne geçmek için işletmesinin camına astığı afişle çağrıda bulundu. Şiddete uğrayanların dükkanlarına sığınabileceğinin duyurulduğu afiş vatandaşlar ve çevredeki esnaflar tarafından takdirle karşılandı.

AMACIMIZ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SON BULMASI

İş yeri sorumlu müdürü Güneş Erkovan, son günlerde artan kadına şiddet olayları sonrası böyle bir afiş yaptırıp astıklarını, amaçlarının kadına şiddetin son bulması olduğunu söyledi. İşyerinin camına asılan yaklaşık 2 metreye 1 metre ebatlarındaki afişte “Lütfen dikkat! Nerede olursanız olun. Rahatsız edildiğinizi, takip edildiğinizi veya fark ettiğiniz an hiç çekinmeden buraya koşun. Gerisini biz hallederiz. Gerekirse polise, gerekirse sizi evinize ulaştırmayı taahhüt ederiz. Hepimiz kötü değiliz. Çürüklerden birlikte kurtulacağız. Unutmayacağız. Korkma bende varım. Yalnız değilsiniz. Kadına karşı şiddete buradayım de” ifadeleri yer alıyor.

