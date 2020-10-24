Şifalı ot sahtekarlığı

Yeni yapılan bir analize göre 4 ada çayı yaprağından biri başka bitkinin yaprağını içeriyor.

Yapılan laboratuar testler, analiz edilen çay örnekleri sonucunda ada çayı diye içtiğimiz yaprakların dördünden birinin başka bitkilerin yaprağı olduğunu gösteriyor.

Bazı online satıcıların ve butik diye tabir edilen işletmelerin sattığı çaylarda ve baharatlarda zeytin yaprakları veya diğer ağaç yapraklarının olduğu tespit edildi.

Özellikle teste konu olan bir örneğin sadece yüzde 42’sinin ada çayı yapraklarından oluştuğu ve geri kalanın başka bitkilerden oluştuğu ortaya çıktı.

Araştırmada kontrol edilen ada çayı yapraklarının tamamı süpermarketlerde satılan hazır çay paketlerinden yapılmadı. Hazır çay paketlerinin yanında butik olarak bu tarz bitkileri satan küçük işletmelerden de numuneler alındı.

KEKİK BİLE KOYMUŞLAR

Belfast Üniversitesi uzmanları, 2015 yılından bugüne kadar bu yana ot sahtekarlığının arttığını ve bazı çayların içinde kekik örneklerine rastlanıldığını keşfetti.

Queen’s Üniversitesi profesörlerinden Christopher Elliot, “Tedarik zincirlerinde hile yapma potansiyeli küresel bir sorun olarak kabul ediliyor. Birleşik Krallık tüketicisine şifalı ot ve baharat tedariğiyle ilişkili ciddi bir sorun belirledik.” dedi.

Çalışma için, üniversitenin Küresel Gıda Güvenliği Enstitüsü’nde Ağustos ve Eylül 2020 aylarında 19 adaçayı örneğini inceledi.

Uzmanlar tespit edilen yaprakların ve bitkilerin zararı olmadığını da açıkladı.