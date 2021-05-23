Şifayı Mantra müziğinde buldu

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünden mezun olan Nuran Taş, hem astrofizikçi hem de sanatçı. Türkiye'de az bilinse de şifa verdiğine inanılan Mantra müziğinin öncülerinden… Bir kamu bankasında Bilgisayar Programcısı ve Sistem Analisti olarak çalıştıktan sonra şimdi kendisini daha yoğun biçimde müziğe vermiş. Taş “Sanskritçe bir kelime olan Mantra müziğinin Türkiye'deki öncülerinden biri de ünlü sanatçı Selda Bağcan'ın yeğeni Seda Bağcan… Mantra, ‘Zihni boşaltmak' anlamına geliyor. Ses ve oluşan titreşimler aracılığı ile kişinin yüksek bir bilince ulaşmasını amaçlıyor. Mantra müziği dinletilen tavukların veriminin arttığı ve günde en az 2 yumurta verdiği de belirlenmiş” dedi.

Ses ruhumuzun Kutup Yıldızı'dır

Aynı zamanda bir sanatçı da olan Nuran Taş, ilk albümüne “Doğarcasına” adını verdi. Söz ve müziği kendisine ait “Ah Yarim” adlı parçası da büyük ilgi gördü ve dijital platformlarda önemli bir yer edindi. Radyo Özgür'de kendi hazırlayıp sunduğu “Sesler ve İzler” adlı bir program da yaptı. Son olarak da Modern Etnik Formdaki “Oy Gönül” adlı çalışmasıyla da sevenlerinin karşısına çıktı. Taş, “Ses ruhumuzun Kutup Yıldızı'dır. Zor dönemlerde herkese tavsiyem ruhlarını besleyen müzikler dinlemeleri. Müzik, zamanın sonsuzluğunu gösterir” dedi.

Kaygıyı yok ediyor

Nuran Taş, Mantra müziğini şöyle anlattı: “Öncelikle bu müzik türü aklın hayallerden ve kaygılardan kurtulmasını amaçlıyor. Tekrarlanan hece, sözcük ve sözcük gruplarının melodiyle birleşmesi olarak da tanımlanıyor. Şifa veriyor.”