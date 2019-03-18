‘Sıfır’ Nisan’ın sonunda vizyonda

Yapımcılığını Murat Zurnacı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Aldoğan'ın oturduğu ve senaryosunu Ömer Fikret Şen'in yazdığı komedi filmi Sıfır: Etkisiz Eleman görücüye çıkmak için gün sayıyor.

Başrollerinde Birgül Ulusoy, Orçun Kaptan, Ali Rıza Tanyeli, Volkan Kantoğlu, Gökhan Tevek, Sinan Taşkan, Cumali Karakaya, Sevda Usta, Ayfer Akay gibi tiyatro kökenli oyuncuların yer aldığı komedi filmi, absürt tarzıyla öne çıkıyor. Sun Yapım tarafından 26 Nisan’da vizyona gireceği açıklanan sinema filminde, Vecdi (Orçun Kaptan) karakterinin içine kapanıklığından kurtulma hikayesi anlatılıyor.

Hikaye boyunca Vecdi’ye, Gülay (Birgül Ulusoy) ve Talat (Ali Rıza Tanyeli) karakterleri yardımcı oluyor. Vecdi, psikologunun (Gökhan Tevek) tavsiyesiyle ilkokul öğretmenini (Sevda Usta) bulmaya ve pasifliğine sebep olan durumu çözmeye çalışıyor.

Orçun Kaptan ve Birgül Ulusoy gibi tuluat kökenli oyuncuların yer aldığı filmde, oyuncuların doğaçlama katkısı ön plana çıkıyor. En son korku türü olan Sir-ayet filminde yönetmen koltuğunda gördüğümüz Onur Aldoğan ise absürt komedi ile tarzını değiştiriyor.