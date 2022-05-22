HAYAT
Abone Ol

Sigara içenlere kötü haber: Flört için daha az tercih ediliyorlar

Sigara içen bekarlar, sigara içmeyenlere göre üç kat daha fazla reddediliyor. On erkekten dördünden fazlası, flört profilinde sigara içen bir kadını reddediyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:12 - 22 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sigara içenlere kötü haber: Flört için daha az tercih ediliyorlar

Sigara içmeyen 2.000 kişiyle yapılan bir araştırmaya göre, flört uygulamalarında profillerinde sigara içerken görülen kadınlar daha fazla reddediliyor. Ayrıca her dört kişiden birinin de flört profilinde sigara içme alışkanlıkları hakkında yalan söylediği ortaya çıktı.

Araştırmaya katılanların üçte ikisi, izin almadan etraflarında sigara içilmesinin çok kaba olduğunu düşünürken, üçte biri de iğrenme hissettiğini ve rahatsız olduğunu belirtiyor.

Çalışma ayrıca, sigara içmeyen üç kişiden ikisinin, ilk karşılaşmaları sırasında sigara içilmesi halinde ikinci bir randevuya gitmeyeceklerini de ortaya çıkardı. Ve üçte birinden fazlası, bir randevuda sigara kokusunun büyük bir isteksizlik uyandırdığını söyledi.

Flört ederken partneri kaçıran hareketler arasında sigara içilmesi ilk sırada yer alırken diğerleri ise şu şekilde listelendi:

  • Kötü hijyen (ter kokusu)
  • Ağız kokusu
  • Madde kullanımı
  • Dişlerde yemek olması
  • Garsonlara kötü davranılması
  • Ağzı açık çiğnemek
Ünlü çiftlerin beden dilleri, ilişkileri hakkında ne söylüyor? İlginizi Çekebilir Ünlü çiftlerin beden dilleri, ilişkileri hakkında ne söylüyor? Johnny Depp'e bir destek de o isimden geldi: 'Hayatımı kurtardı' İlginizi Çekebilir Johnny Depp'e bir destek de o isimden geldi: 'Hayatımı kurtardı' Sigarayı bırakmak size fazladan 5 yıl sağlayabilir İlginizi Çekebilir Sigarayı bırakmak size fazladan 5 yıl sağlayabilir