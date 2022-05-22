Sigara içenlere kötü haber: Flört için daha az tercih ediliyorlar

Sigara içen bekarlar, sigara içmeyenlere göre üç kat daha fazla reddediliyor. On erkekten dördünden fazlası, flört profilinde sigara içen bir kadını reddediyor.

Sozcu.com.tr

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Sigara içmeyen 2.000 kişiyle yapılan bir araştırmaya göre, flört uygulamalarında profillerinde sigara içerken görülen kadınlar daha fazla reddediliyor. Ayrıca her dört kişiden birinin de flört profilinde sigara içme alışkanlıkları hakkında yalan söylediği ortaya çıktı.

Araştırmaya katılanların üçte ikisi, izin almadan etraflarında sigara içilmesinin çok kaba olduğunu düşünürken, üçte biri de iğrenme hissettiğini ve rahatsız olduğunu belirtiyor.

Çalışma ayrıca, sigara içmeyen üç kişiden ikisinin, ilk karşılaşmaları sırasında sigara içilmesi halinde ikinci bir randevuya gitmeyeceklerini de ortaya çıkardı. Ve üçte birinden fazlası, bir randevuda sigara kokusunun büyük bir isteksizlik uyandırdığını söyledi.

Flört ederken partneri kaçıran hareketler arasında sigara içilmesi ilk sırada yer alırken diğerleri ise şu şekilde listelendi:

Kötü hijyen (ter kokusu)

Ağız kokusu

Madde kullanımı

Dişlerde yemek olması

Garsonlara kötü davranılması

Ağzı açık çiğnemek

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