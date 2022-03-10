Sığırcıkların dansı hayran bıraktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halindeki sığırcık kuşlarının dansı görenleri hayran bıraktı.

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Yüksekova ilçesinde gün batımıyla sığırcık kuşlarının gökyüzünde oluşturduğu görsel şölen görenleri hayran bıraktı.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir arada uçan binlerce sığırcık kuşu, sık sık yön değiştirerek adeta dans etti.

Kuşların sürü halinde ilçeye renk kattığını ifade eden Serdar Demir isimli vatandaş, ”Bu kuşları artık sabah akşam izliyoruz. Sürü halinde görsel şölen oluşturuyorlar. Onları gördüğümüzde mutlu oluyoruz, çünkü onlar baharın gelişini müjdeliyor. Onlar özellikle bu saatlerde buraya geliyor” diye konuştu. (İHA)



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