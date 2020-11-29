Sığırcıkların gökyüzündeki dansı hayran bıraktı

Kayseri Gevhernesibe Mahallesi Mimarsinan Parkı semalarında sabah saatlerinde yüzlerce sığırcık kuşunun gök yüzünde adeta dans edercesine gerçekleştirdiği uçuş izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Sığırcıkların sürü halinde bir anda yön değiştirerek çarpışmadan gerçekleştirdiği toplu uçuşu görsel şova dönüştü. Zaman zaman ayrılsalar da farklı şekiller oluşturarak tekrar bir araya gelen kuşlar, çevredekilerin de ilgisini çekti. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Bir süre gökyüzünde uçuşan sığırcıklar daha sonra gözden kayboldu.