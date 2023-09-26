Siirt’te 7 yıl sonra beyaz öncü kelebeği yeniden görüntülendi

Afrika'dan göç eden beyaz öncü kelebeği, 2016'da Botan Vadisi'nde görülmüş ve kayıt altına alınmıştı. Kelebek, 7 yıl sonra Gökçebağ beldesinin Koçpınar Mahallesi'nde yeniden gözlemlendi.

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‘Beyaz öncü’ kelebek türünün yeniden görülmesi üzerine kelebek gözlemcileri rotasını Siirt’e çevirdi. Kelebekler, Koçpınar Mahallesi’nde daha çok dikenli bir bitki türü olan kapari üzerinde görüldü.

Kelebek gözlemcisi Nihat Kaymaz yaptığı açıklamada, 11 yıldır kelebek gözlemlediğini ve şu ana kadar bölgede 220 türü kayıt altına aldığını söyledi.

Kaymaz, “Bu kelebek türü 7 yıl aradan sonra tekrar geldi. Bu kelebeği gözlemlediğimi duyan arkadaşlar, Türkiye’nin her tarafından Siirt’e gelmeye başladı. Onlar da bunu fotoğraflayıp arşivlerinde bulundurmak istiyorlar. Türkiye kelebek camiası çok mutlu” dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tatvan Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi ve kelebek gözlemcisi Oktay Subaşı da Siirt’e beyaz öncü kelebeği fotoğraflamak için geldiğini belirtti.

Subaşı, “Bu yıl 2016’dakinden daha yoğun bir şekilde bu kelebek gözlemlenebiliyor” ifadelerini kullandı.

Subaşı, 400’den fazla kelebek türü bulunan Türkiye’ye, göçmenlerin daha çok Afrika üzerinden geldiğini belirterek şunları kaydetti:

“Sultan kelebeği, Mezopotamya kolotisi, Dicle güzeli ve şu anda çektiğimiz beyaz öncü Siirt’te görülebiliyor. Beyaz öncü diğer saydığım kelebeklerden biraz farklı. Çünkü en son 2016’da görülmüştü ve o zamandan beri görülmüyordu. Bu yıl yine görüldü. Türkiye’de zaten kaydı yapılan 2 il var, bunlardan biri Siirt.

Bu yıl bol miktarda var. Birçok kelebek gözlemcisi kelebeğin görüldüğünü duyunca Siirt’e bu kelebeği çekmek için geldi. Önümüzdeki haftalarda da birçok kelebek gözlemcisinin bu kelebeği çekmek için geleceğini zannediyorum. Bu aynı zamanda ekoturizm açısından Siirt için güzel bir olay.”

Kelebeğin besin bitkisinin kapari olduğunu anlatan Subaşı, gözlemlerine göre kelebeğin 2-3 ay daha görülebileceğini kaydetti.

İstanbul’dan gelen emekli Almanca öğretmeni Lale Çaktı da 2008’den beri kelebek görüntülediğini, bu nedenle ülkenin farklı bölgelerini ziyaret ettiğini söyledi.

Çakti, “Beyaz öncüyü Türkiye’de de çekmek nasip oldu. Bu kelebeği haber alır almaz geldik. Çok heyecanlıyız çünkü 7 yıldır görülmüyor. Sadece adını duyuyorduk. Çok güzel bir duygu” diye konuştu.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde Doç. Dr. Emine Aksoy ise aynı zamanda kelebek gözlemcisi olduğunu ifade ederek, bu nedenle ülkede pek çok yeri gezdiğini dile getirdi.

Aksoy, Siirt’e de beyaz öncü için geldiklerini vurgulayarak, “Çok güzel bir duygu, çok heyecanlandık” dedi. (AA)