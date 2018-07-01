Sıkı bir kalça için 4 öneri

Vücudumuzdaki en güçlü kaslar kalçamızdadır. Ancak çalışmayan kas gevşer, söner. Dolayısıyla sıkı ve gergin kalçalara sahip olmak için sağlıklı beslenmek, masaj ve egzersiz yapmak, ayrıca ilerleyen teknolojiden de destek almak gerekiyor…

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Dr. Eylem ACAR

Daha çok hareket edin

Sıkı ve biçimli kalçalara sahip olmak için bu bölgedeki kaslarınızı çalıştırmanız gerek. Özellikle masa başında oturarak iş yapan kadınların büyük bölümünde alınan kilolar kalça bölgesine gidiyor ve zamanla dolgun kalçalar ortaya çıkıyor. Bu nedenle gün boyu hareketsiz kalmayın. Ofisiniz üst katlarda ise asansör yerine merdivenleri kullanın. Yürüyebileceğiniz mesafeler için arabanıza ya da toplu taşıma araçlarına binmeyin.

Kan dolaşımınızı hızlandırın

Masaj kalçalar için de çok yararlı. Banyoda kese yapmak da bu bölgedeki kan dolaşımını hızlandırarak vücutta biriken toksin ve yağların atılmasını hızlandırır.

Yağlı ve tuzlu gıdalardan uzak durun

Ne kadar yağlı, tuzlu gıdalar tüketirseniz, kalçalarınızda o kadar yağlanma olacaktır. Bunun sonucunda da gevşek ve sarkık bir doku ile sağlıksız görünümlü kalçalara sahip olursunuz.

Profesyonel yardım alın

Kalçanızı inceltip yükseltirken, bir taraftan da selülitlerinizi de yok eden yepyeni bir teknoloji var. Tripolar Radyofrekans… Trilipo uygulamaları girişimsel olmayan vücut şekillendirme ve deri sıkılaştırma amaçlı en gelişmiş çözümlerdir. Sonuçları ilk uygulamadan hemen sonra görülür, ancak kesin sonucu almak için birkaç seans gerekir. Radyofrekans enerjisi cildi zarar vermeden ısıtarak, yağ hücrelerinin eritilmesini ve kollajen üretimini tetikler. Bu sayede cilt elastikiyet ve sıkı bir görünüm kazanır.

İşte özellikleri

Tripolar Radyofrekans yöntemiyle…

– Daha sıkı, daha sağlam bir deri görüntüsü elde edilmektedir.

– Sonuçlar ilk tedaviden itibaren görülmektedir.

– 6-8 tedaviden oluşan kürler uzun dönemli sonuçlar sağlamaktadır.

– Deri sıkılaştırma-kas sıkılaştırmada oldukça etkilidir.

– Güvenilir, cerrahi olmayan bir mekanizmadır.