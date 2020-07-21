Sıla Doğu, çalışan personelleri için özel uçak kiraladı

İş kadını Sıla Doğu, pandemi sürecinde yaşanan birçok sıkıntı ve işçi çıkarmaya karşın kendi çalışanlarına sahip çıktı. Doğu, Mersinde yer alan yeni açtığı güzellik merkezine çalışanlarıyla birlikte özel uçak kiralayarak gitti.

Sıla Doğu, pandemi sürecinde yaşanan birçok sıkıntı ve işçi çıkarmaya karşın kendi çalışanlarına sahip çıktı. Türkiye'nin önde gelen güzellik merkezi zincirlerinden birisinin kurucu ortağı olarak ve kız kardeşi Dilan Polat ile birlikte, corona virüsü salgını nedeniyle tüm tedbirlere uyan Doğu, çalışanlarını düşündüğü için yeni açmış olduğu Mersin'deki güzellik merkezi şubesi için jet kiraladı. Salgından korunmak için personelleriyle Adana'ya kiraladığı uçakla giden iş insanı, daha sonra dezenfekte edilmiş VIP araçlarla Mersin'e geçti.