Silahlı şiddet vakaları 2019’da da bitmedi: 2 bin 211 kişi öldü

Türkiye'de silah kullanımı bir türlü bitmek bilmiyor... Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 3 bin 623 silahlı olay basına yansıdı. Silahlı şiddet olaylarında 2 bin 211 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 736 kişi de yaralandı. Her yıl olduğu gibi 2019'da da silahlı şiddet olaylarını raporlaştıran Umut Vakfı, silahlanmayı önlemek için bir an önce yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Bireysel silahlanmanın önlenmesi için faaliyet gösteren Umut Vakfı, geçtiğimiz yıl silahlı şiddet olaylarının bilançosunu çıkardı. Vakıfın hazırladığı “Türkiye'nin Silahlı Şiddet Haritası ve 2019 Raporu”na göre, geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 3 bin 623 silahlı olay basına yansıdı. Bu silahlı olayların 2 bin 867'sinde ateşli silahların, 756'sında ise her türlü kesici, delici aletin kullanıldığı görüldü. Şiddet vakalarında 2 bin 211 kişi öldü, 3 bin 736 kişi de yaralandı.

2019’da bir önceki yıl olan 2018’e göre, vakalarda az da olsa düşüş olduğu görüldü. 2018 yılında medyaya 3 bin 679 silahlı şiddet olayı yansımış, bu olaylarda 2 bin 279 kişi ölmüş, 3 bin 762 kişi de yaralanmıştı.

EN ÇOK ŞİDDET MARMARA’DA

Nüfusun ve iş hayatının yoğun olduğu, ayrıca yoğun göç yaşanan bölgelerde daha çok olay yaşandığı görüldü. Büyük nüfus yoğunluğuna sahip Marmara Bölgesi, Türkiye genelinde en çok suçun işlendiği bölge olarak öne çıktı.



‘SAKİN KENT’ KALMADI

Raporda dikkat çeken unsurlardan birisi de ilk kez bu yıl önceki yılların aksine “sakin kentin” olmamasıydı. Tüm kentlerde bir olayda olsa silahlı şiddet basına yansımış bulundu.



En çok olayın yaşandığı ilk 10 il ise şöyle sıralandı:

1. İstanbul: 405 olay. 2018 yılında 472 olay basına yansımıştı.

2. Ankara: 196 olay. 2018'de 208 olay basına yansımıştı.

3. Antalya: 185 olay. Bir önceki yıl 165 olay basına yansımıştı ve sıralamada Antalya altıncı sıradaydı.

4. Samsun: 179 olay. 2018'de Samsun 196 olayla üçüncü sıradaydı.

5. Adana: 172 olay. Adana 173 olayla 2018 yılında dördüncü sıradaydı.

6. Konya: 165 olay. Konya 164 olayla 2018'de yedinci sıradaydı.

7. İzmir: 160 olay. 153 olayla sekizinci sıradaydı.

8. Kocaeli: 131 olay. Kocaeli 132 olayla dokuzuncu sıradaydı.

9. Bursa: 129 olay. 2018 yılında ise 122 olay yaşanmış ve onuncu sıradaymış.

10. Diyarbakır: 106 olay. 2018 yılında kentte 57 olay medyaya yansımış.



ATILMASI GEREKEN ADIMLAR LİSTELENDİ

Vakıf, silahlanmaya karşı atılması gereken adımları da raporda sıraladı… İvedi bir şekilde üzerinde durulması gereken unsurlar şöyleydi:

-Silâhı sınırlandırmak üzere, hükümetler tarafından gerekli tedbirler alınmadığı sürece, silah kültürü yaygınlaşarak kamu güvenliğini tehdit etmeye devam edecektir.

– Yasal düzenlemeler, denetimlerin yanında, eğitim programları ve sorunları çözümleyici stratejilere de gereksinim vardır.

– Silah edinme sayısı ikiye indirilmelidir.

– Taşıma ruhsatında hakim ve avukat referans sistemi getirilmelidir.

– Evde silah bulundurma ruhsatında eş rızasını içeren referans sistemi olmalıdır.

– Ruhsat sonrası sağlık, saklama kuralları, vd. eğitim, sürekli denetim getirilmeli ve uygulanmalıdır.

– İnternetten satış ve kargo ile teslim yasaklanmalıdır.

– Televizyonlarda yayımlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açık sosyal medya ve benzeri ortamlarda ruhsatlı ya da ruhsatsız hiçbir silahın görsel olarak kullanılmasına izin verilmemelidir.

– Sigara ve tütün ürünlerine açılan mücadele gibi, “Silah ve Şiddet” içeren ve pazarlayan tüm alanlara gizli veya doğrudan reklam yasağı ve denetimler getirilmelidir.

– Sinema ve televizyonlardaki silah görüntüler mozaiklenmeli. Şiddet içerikli tüm sözler, küfür gibi sansürlenmelidir.

– Şiddet içeren tüm sanat yapıtlarına “uyarı mesajı” koyulmasını zorunlu kılınmalıdır. Silaha ve şiddete övgü içeren tüm metinlerin okunması, filmlerin izlenmesi, oyunların seyredilmesi için 21 yaş sınırı getirilmelidir.

– Silah satışı ve talimi yapılan işyerleri, örgün eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarına kapıdan kapıya en az 500 metre mesafede açılabilmeli, Tüm silah satış noktalarında güvenlik kamerası bulundurulmalı. Yapılan denetimlerde görevlilere mahkeme kararı olmaksızın görüntüleri sunma zorunluluğu konulmalıdır.

– Tüm silahların üzerine zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajlar konulmalı. Türkiye'de üretilen veya ithal edilen silahların paketleri standart olup; Üzerlerindeki yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı şekilde tasarlanıp, marka logosu kullanılmamalıdır.

– Silah fotoğraf ya da desenlerinin ve silah markalarının logo, renk ve şekillerinin; şeker, çerez, oyuncak, tişört, çanta vb. nesnelerde bulunmasını engellenmelidir.

– Oyuncak silahlarda satış ve sergileme sınırlaması getirilmedilir. Uluslararası güvenlik kurallarına uygun; siyah, mavi-yeşil, gümüş veya alüminyum vb. gerçek renkleri kullanılmasının yasaklanması, oyuncak silahlar üzerinde turuncu bir uç uygulanması, oyuncak tabancanın namlusunun her iki tarafının tümünün uzunluğu boyunca uzanan turuncu bir şerit ile işaretlenmesi ile belirli ölçütlere uymalıdır.

– Okullarda çocuklara ve ayrıca ebeveynlere silah bulundurmanın, bulundurma durumunda sorumluluklarını ve şiddetin ne olduğunu ve nelere mal olacağını anlatan “Eğitim Programları” konulmalıdır.

– Televizyonlarda ve sinemalarda “Kamu Spotları” yayımlanmalı. Fikir önderleri “Bireysel silahsızlanma” çağrılarında bulunmalıdır.

– Reklamcıların çektikleri reklam filmlerinde, gazete ilanlarında; silahtan ve şiddetten soğutan subliminal mesajlar kullanmalıdır.

– Hastane, okul, vb. özel ve resmi dairelere silahla girilmemelidir.

– Bu yasaklara uymayanları ağır para cezasına çarptırılmalı, tekrarı durumunda ruhsatları iptal edilmelidir.

– Yetkili ve uzmanlar; ülke topraklarının korunması ve silah gücüyle ilgili övücü ve övünücü konuşmalarında; amacına yönelik, bireysel silahsızlanma ve toplum sağlığına özen gösterici ifadeler kullanmaya gayret etmelidir.