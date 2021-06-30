Şile’de isyan ettiren görüntü

Alacalı Mahallesi’ndeki Sadıklı ve Doğancılı Deresi’nden akan çamur ve atıklar denizin rengini değiştirdi. İddialara göre, bölgeye yakın olan bazı maden ocakları atık depolarında biriken atıkları, yağmurlu havayı bahane edip depo kapaklarını açarak derelere bırakıyor. Bu atıklar ise derelerin ve denizin de kirlenmesine neden oluyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla tatilciler de denize girmeyi ihmal etmiyor. Bazıları tedirgin olduğunu söyleyerek denize girmediğini, bazıları ise sıcak havadan ve pandemiden bunaldığını söyleyerek denize gireceklerini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgeden numune alınarak incelemeye gönderildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

“DERELER BİTTİ SIRA DENİZE GELDİ”

Yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını ve bir an önce çözüm bulunmasını istediğini söyleyen Alacalı Köyü Muhtarı Ferhat Çağlayan, “Köyümüzün üst kısımlarında bulunan maden ocaklarından kaynaklanan, dere yataklarında biriken çamurların yağmur ve sel ile denize kadar inmesi bizim derdimiz. Yıllardır sorunumuz, bir türlü çözüm bulunamadı. Derelerimiz bitti, ormanlarımız bitti, sıra denize geldi. Vaziyet ortada. Su iki renk hatta üç renk. Anlatmaya gerek yok. Üzülüyoruz. Yıllardır bu maden ocaklarına bir önlem alınmadı” dedi.

“BİR ŞEYLER YAPILMALI”

Ailesiyle Alacalı sahiline gelen Berkay Uğur, “Buranın girişinde bir arkadaş uyardı, ‘Suyun rengi çok bulanık, buradaki fabrikalardan kaynaklanıyor’ diye. Çok fazla durmadık denizde, serinleyip çıktık İnsanlar tedirgin oluyor. Bir şeyler yapılmalı” diye konuştu.

“TEDİRGİN OLDUK AMA GİRDİK”

Ahmet İbiş ise, “Fark ettik denizi. Biz de tedirgin olduk ama corona bizi çok bunalttı. Girdik suya, ne yapalım” ifadelerini kullandı. (DHA)