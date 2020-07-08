Şile’de kum zambağını koparana para cezası geliyor

Türkiye'de bazı bölgelerde olduğu gibi Şile'de de sahil kesimini süsleyen kum zambağı, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Endemik bitki türü olan ve ülke dışına çıkarılması yasak olan kum zambağı, koruma altına alınarak devamlılığı sağlanmaya çalışılıyor. Kum zambağını koparan kişilere ise 48 bin 625 lira para cezası kesiliyor.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitkiler arasında gösterilen ve koruma altına alınan kum zambakları, Şile'de sahil kesimlerini süslüyor. Koparılması ve ticari amaçlı ülke dışına çıkarılması yasak olan kum zambakları, hem Şile halkının hem de Şile'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sadece sahil kesimlerinde açan ve burada devamlılığını sürdüren kum zambakları, bilinçsiz kişilerce koparılması veya tahrip edilmesi nedeniyle yok olma tehlikesi taşıyor.

KOPORAN KİŞİLERE MADDİ YAPTIRIM UYGULACAK

Şile'ye gelen kişilere ellerinden geldiğince kum zambaklarını koparmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını belirten Şile Alacalı Muhtarı Ferhat Çağlayan, “Biz gerekli uyarıları yapıyoruz. Ama şimdi hafta sonları falan buralarda denize gelenler çok yoğun. Tabii vatandaş da tam işin bilincinde değil. Bizim bildiğimiz kadarıyla bunlar koruma altında. Koparmanın cezası da var. Ama tabii yoğun gelenler olduğu için bilemiyorlar. Çiğneniyor, koparılıyor. Vatandaşlar bu konuda bilinçsiz” dedi. (İHA)