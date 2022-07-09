Şile’de plajlar doldu taştı

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla tatili İstanbul'da geçirecek olan vatandaşlar Şile'de plajlara akın etti.

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9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birçok vatandaş tatil için şehir dışını tercih ederken İstanbul’da kalan vatandaşların uğrak noktası ise Şile plajları oldu. Sabahın erken saatlerinden yola çıkarak plajlara giden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kimi vatandaş denize girmeyi, kimisi ise güneşlenmeyi tercih etti. Cankurtaranlar ise bayram boyunca herhangi bir can kaybı yaşanmaması vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vedat Acay isimli vatandaş “Plajlar hafta içi boştu. Şu an bayramın birinci günü olduğu için yoğunluk var” dedi.

İrem Gürbak ise, “Ataşehir’den geliyoruz. Hafta sonları burada kalıyoruz. Çok kalabalık. Bayramımız güzel geçiyor ama eski bayramlar gibi değil” diye konuştu. (İHA)

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