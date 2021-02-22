Silopi’de 4 örümcek maymunu ele geçirildi

Güvenlik güçlerince Habur Sınır Kapısı’nda S.T. yönetimindeki bir otomobilde yapılan aramada 4 örümcek maymunu bulundu.

Ülkeye yasa dışı yollarla getirilen maymunlara el konuldu. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen maymunlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

Aracın sahibi S.T.’ye ise idari para cezası uygulandı.

MAYMUNLAR, GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ’NE GÖDERİLECEK

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, örümcek maymunların Türkiye’de doğal yaşam alanı bulunmadığını, bu hayvanların yurt içine sokulması ve ticaretinin yapılamasının yasaklandığını söyledi.

Maymunların saldırgan bir tür olması nedeniyle ev ortamında beslenmesinin yasak olduğunu dile getiren Kalay, “Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Habur Sınır Kapısı’nda bir araç içinde bulunan ve el konulan 4 örümcek maymununu, bize haber verilmesinden sonra teslim aldık. Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyonu Acil Müdahale Ünitemizde bakımlarını üstleniyoruz, yemeklerini veriyoruz. Ardından Gaziantep’teki hayvanat bahçesine teslim edeceğiz” dedi. (İHA)