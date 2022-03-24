Silverchair şarkıcısı Daniel Johns, alkollü araç kullanmakla suçlanıyor

Silverchair'dan Daniel Johns, bu hafta geçirdiği trafik kazasından sonra alkollü araç kullanmakla suçlandı. Müzisyenin bir rehabilitasyon merkezine başvurduğu, endişe ve depresyon ile mücadele ettiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Perşembe günü, Yeni Güney Galler polisi, 42 yaşındaki bir adamın saat 22.30’da eyaletin Hunter bölgesinde meydana gelen bir kazadan sonra tutuklandığını söyledi.

Kazaya dahil olan minibüsün 51 yaşındaki erkek sürücüsü ve 55 yaşındaki kadın yolcusu Newcastle’daki John Hunter hastanesine götürüldü. İddiaya göre alkol testi pozitif çıktığı iddia edilen sonra Johns ise tutuklandı ve bir polis karakoluna götürüldü.

REHABİLİTASYON MERKEZİNE YATACAK

​Perşembe günü erken saatlerde Johns, Instagram’da yaptığı açıklamada panik atak geçirdikten sonra rehabilitasyona gireceğini açıkladı: “Bildiğiniz gibi ruh sağlığım üzerinde çalışmaya devam ediyorum. İyi günlerim ve kötü günlerim var ama bu her zaman idare etmem gereken bir şey. Geçen hafta panik atak yaşamaya başladım. Dün gece araba kullanırken kayboldum ve bir kaza geçirdim. Ben iyiyim, herkes iyi. Terapimin yanı sıra, endişe ve depresyonumla başa çıkmak için alkolle kendi kendime ilaç alıyorum. Bunun sürdürülebilir veya sağlıklı olmadığını biliyorum. Bir rehabilitasyon merkezine gireceğim ve orada ne kadar kalacağımı bilmiyorum.”

YILLARDIR RUH SAĞLIĞI İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Johns, 11 Nisan’da mahkemeye çıkacak.​

Johns, 20’li yaşlarının başından beri zihinsel sağlık mücadeleleri konusunda açık davrandı. 1999’da Silverchair’in şöhretinin zirvesinde hem anoreksiya hem de kaygı ile mücadele ettiğini duyurmuştu.

Johns kısa süre önce kendisini oldukça kırılgan bir insan olarak tanımladı ve mutluluğu bulmak için yıllarca, ağır, ağır bir terapi alması gerektiğini söyledi: “İçsel olarak mutlu olmak için milyonlarca ve olasılıklardan sonsuza kadar vazgeçtim.”

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