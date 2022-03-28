Şimdiye kadar satışa sunulan en büyük elmas: 30 milyon dolar bekleniyor

20 milyon dolar ile 30 milyon dolar arasında alıcı bulması beklenen armut biçimli 228,31 karatlık taş, ilk olarak Güney Afrika'da çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Daha önce, Christie’s’de satılan en büyük elmas 163.41 karattı ve 2017’de Cenevre’de bir satışta 33 milyon dolar üzerinde bir fiyata satılmıştı.

Armut biçimli elmas Güney Afrika’da çıkarılmış ve parlatılmış. GIA laboratuvarı tarafından şimdiye kadar derecelendirilen mevcut en büyük D-Z renkli armut biçimli elmas olarak tanımlanıyor. Christie’s’de daha önce satılan en büyük elmas, Kasım 2017’de Christie’s Geneva’da 33.701.000 dolarlık bir elmastı. “The Rock” sadece boyut olarak onu geçmekle kalmıyor, aynı zamanda muhtemelen çok daha yüksek bir teklif alacak.

Christie’den Rahul Kadakia, “Dürüst olmak gerekirse, taşın fiyatı yok. Bir tane bulmamız 256 yıl sürdü. Diğer taş nerede? Bilmiyorum. Nadir olan da bu” diye açıkladı.

The Rock, 6 Mayıs – 11 Mayıs tarihleri arasında halka açık olarak görüntülenmek üzere Cenevre’ye gitmeden önce Christie’nin Dubai, Taipei ve New York’taki lokasyonlarında sergilenecek.

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