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‘Simitçi Heykeli’nin simidini kırdılar
‘Simitçi Heykeli’nin simidini kırdılar
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan ve polyesterden yapılan 'Simitçi Heykeli'nin elindeki simit, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Heykelin elinde simit olmadığını fark edenler, olaya tepki gösterdi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Bu heykeller, Muğla'nın 'kültür- sanat kenti' markasını pekiştiriyor. Büyük emek gösterilerek, yapılan esere zarar verenleri kınıyorum" dedi. 
Yaşam 14 Mart 2019 - 12:16

Menteşe Belediyesi’nce ‘Yeşil Alanlarının Temalandırılması Projesi’ kapsamında, ilçe merkezindeki Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı’nın önüne ‘Simitçi Heykeli’ yapıldı. Heykelin elindeki simit, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Hatıra fotoğrafı çektirmek için gelenler, heykelin elinde simit olmadığını fark edince tepki gösterdi. Leman Korkmaz isimli bir vatandaş “Fotoğraf çektirmeye geldiğimiz zaman simidin koparıldığını gördük. Büyük üzüntü yaşadık. Zarar verenler, emek hırsızıdır. Bunun başka bir tarifi olamaz. Kısa zamanda yenilenmesi gerekiyor; çünkü heykel kötü görünüyor” dedi.
Menteşe Belediye Başkanı CHP’li Bahattin Gümüş de heykele zarar verilmesine tepki gösterip, kenti zenginleştiren heykellerin beğeniyle karşılanması ve sahiplenilmesi gerektiğini belirtti.
(DHA)

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