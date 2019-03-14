‘Simitçi Heykeli’nin simidini kırdılar

Menteşe Belediyesi’nce ‘Yeşil Alanlarının Temalandırılması Projesi’ kapsamında, ilçe merkezindeki Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı’nın önüne ‘Simitçi Heykeli’ yapıldı. Heykelin elindeki simit, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Hatıra fotoğrafı çektirmek için gelenler, heykelin elinde simit olmadığını fark edince tepki gösterdi. Leman Korkmaz isimli bir vatandaş “Fotoğraf çektirmeye geldiğimiz zaman simidin koparıldığını gördük. Büyük üzüntü yaşadık. Zarar verenler, emek hırsızıdır. Bunun başka bir tarifi olamaz. Kısa zamanda yenilenmesi gerekiyor; çünkü heykel kötü görünüyor” dedi.
Menteşe Belediye Başkanı CHP’li Bahattin Gümüş de heykele zarar verilmesine tepki gösterip, kenti zenginleştiren heykellerin beğeniyle karşılanması ve sahiplenilmesi gerektiğini belirtti.
(DHA)