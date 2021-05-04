Simsiyah akan Çorlu Deresi ağır koku yayıyor

Ergene Nehri’nin önemli kollarından biri olan Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle simsiyah akıyor.

10 bin kişinin yaşadığı Çorlu Deresi’nin geçtiği Sağlık Mahallesi’nde yaşayanlar, yıllardır kirlilik sorunu olan derede önlem alınmasını istiyor.

Havaların ısınmasıyla simsiyah akan dereden gelen kokular da arttı. Pencere açamadıklarını söyleyen mahalle sakinleri, koku sorununun bir an önce çözülmesini istiyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Çorlu Deresi’nin endüstriyel atıklarla kirlendiğini söyledi.

“ATIK SU KİRLİLİĞİ DEVAM EDİYOR”

Bölgede Ergene Nehri’ni besleyen dereler bulunduğunu ve Çorlu Deresi’nin de bunlardan biri olduğunu belirten Tecer, “Bu bölge hem tarımsal faaliyetlerin hem endüstriyel faaliyetlerin yoğun olduğu bölgedir. Pandemi devresinde geçen yıl bu zamanlarda endüstriyel faaliyetlerde kısıtlama meydana gelmişti. Bu kısıtlamanın oluşmasıyla pandemi sürecinde endüstriyel faaliyetler de azaldığından atık suların miktarında azalma meydana gelmişti ki bu bölgede özellikle Velimeşe, Çerkezköy ve Türkgücü gibi OSB’lerde yüzde 54’e varan atık su deşarjında azalma meydana gelmişti. Bu da bir anlamda doğanın kendi kendini temizlemesi için fırsat olmuştu o zamanlarda. Yine pandemi devam ediyor ama endüstriyel faaliyetlerdeki kısıtlamalar ortadan kalktı. Dolayısıyla tam kapasite çalışmasa bile sanayi tesisleri eski kapasitelerine ulaşmış durumda. Bu da doğal olarak Ergene Nehri’ni besleyen dereler üzerinden atık su kirliliğini oluşturmaya devam ediyor” dedi. (DHA)