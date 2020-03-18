Sinameki, baklagil fabaceae ailesine ait olan doğal bir bitkidir. Sinameki bitkisi sarı, beyaz ve pembe çiçekler açar. Bu ağaçsı bitkinin kökeni Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya’nın bazı bölgeleridir. Ülkemizde Güney Akdeniz ve Ege’de yetişmektedir. Sinameki otunun dünyada 300'e yakın çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitleri arasında renk ve tat farkı vardır. Bazıları tatlı olurken bazı türleri de acı olabilir. Peki, sinameki otunun faydaları nelerdir? Sinameki otu neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Geçmişi M.S 9. yüzyıla kadar giden ve Arap yarımadasında çeşitli hastalıklarda tedavi amaçlı kullanıldığı, bazı tarihi kaynaklarda yer alan sinameki otu yaprakları genellikle detoks çaylarının bir parçası olarak satılmaktadır. Antrakinon olarak adlandırılan bileşiklerin varlığı nedeniyle güçlü bir müshil etkisi vardır ve dünya genelinde önemli bir sorun olan kabızlığı rahatlatmaya yardımcı olur. Şimdi, sinameki otunun faydaları nelerdir? Sinameki otu neye iyi geliyor? Gelin daha yakından bakalım.

SİNAMEKİ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Sinameki otunun insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Sinameki otu kabızlıktan kurtulmaya yardımcı olur. Sinameki yaprağı bağırsaklarda kas kasılmalarını uyaran ve senosid denilen bileşikler içerir. Bu kas kasılmaları, dışkıyı bağırsaklardan geçirmeye ve kabızlığı azaltmaya yardımcı olur.

* Sinameki otu yaprakları resveratrol adı verilen doğal bir anti-inflamatuar bileşik içerir. Bu yapraklar vücuttaki yaygın, kronik inflamasyonun azaltılmasına yardımcı olabilir. Ancak, uzun süreli kullanım için önerilmez.

* Sinameki otunda bulunan bazı bileşenler vücutta oluşan parazitlerle savaşmaktadır. Bağırsak kurtları ile savaşır ve bağırsak sağlığınızı korur.

* Sinameki otu baş ağrısı, kemik ağrısı ve mide ağrısı gibi durumlarda ağrı kesici olarak etki gösterebilir.

* Sinameki otu cildiniz için de faydalıdır. Sinameki otunu cildinizin daha canlı görünmesi ve parlaklık kazanmasına yardımcı olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Özellikle karın ağrısı ya da ishal problemi yaşıyorsanız sinameki otu yaprağı kullanmayın. Ayrıca hamilelerin ve emziren kişilerin sinameki otu kullanmadan önce bir doktora danışmaları gerektiği unutulmamalıdır.