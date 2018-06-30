Sınav aile boyu stres yaratmasın!

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Anne-babaların sınava ilişkin çocuklarına yapacakları en büyük katkı, onları düzenli ders çalışmaya yönlendirmektir. Ebeveynler çocuklarına doğru yolu gösteren bir rehber olmalıdır. Çocuklar sınav döneminde daha hassastır ve ailesiyle yaşayacağı duygusal çatışmalar nedeniyle ilişkilerde ciddi hasarlar görülebilir.

Düzenli çalışma ve tekrar

Bu nedenle sınav döneminde anne babaların çocuklarına karşı çok daha sabırlı olmaları gerekir. Çocuğuyla iletişimi kopuk olan ailelerde genellikle problemler ya çok geç ya da hiç fark edilemez. Çocuklarınıza koşulsuz olarak değerli olduklarını hissettirmeli ve onları sevginizle kuşatmalısınız. Çünkü sağlıklı ve özgüvenli çocuklar sevgiyle gelişir. Sevilen ve kendini değerli hisseden çocuklar, sınav dönemi de dahil olmak üzere hayattaki mücadelelerinde karşılaşabilecekleri tüm sorunlara karşı daha güçlü olurlar.