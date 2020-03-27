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Sincan’da sokak hayvanlarına mama desteği
Sincan’da sokak hayvanlarına mama desteği
Sincan’da belediye ekipleri corona virüse tedbir amaçlı ilçeyi aralıksız şekilde dezenfekte ederken, diğer yandan sokak hayvanları için de ayrı bir çalışma yürütüyor. Ekipler yiyecek bulmakta sıkıntı çeken hayvan dostlarımız için mama desteği yaptı.
Yaşam 27 Mart 2020 - 13:06

Bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüsle mücadele kapsamında birçok işletme geçici süreliğine kapatıldı. Kapanan bazı yerler sokak hayvanlarını artan yemekleri ile besliyordu.

Foto: İHA

Bu süre zarfında zorunlu olmadıkça vatandaşların da dışarı çıkmamaları gerekiyor. Hal böyle olunca hayvan dostlarımız yiyecek bulmada sıkıntı çekmeye başladı. İşte bu noktada Sincan Belediyesi ekipleri devreye girdi.

Foto: İHA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Sincan'da birçok noktaya mama, yem ve su bıraktı. Ekiplerin bu davranışı Sincanlıların takdirini toplarken, özellikle ilgili kuruluşların bu dönemde sevimli dostlarımızı ihmal etmemesi gerektiği vurgulandı. İHA

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