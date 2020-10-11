Sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parklarından biri olan Ormanya'da yaşayan kızıl sincapların yuvaları içindeki yaşamı, 24 saat internet üzerinden canlı yayınlanıyor.

Kartepe ilçesindeki Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından biri olan Ormanya’da yaşayan kızıl sincapların yuvaları içindeki yaşamı, 24 saat internet üzerinden canlı yayınlanıyor.

‘7 GÜN 24 SAAT CANLI YAYIN YAPIYORUZ’

Yapılan yayınlar aracılığıyla yavru sincapların ilk kez yuvadan çıkış anlarına tanık olduklarını ifade eden Alioğlu, şunları söyledi:

“Burada sığırcıkların ev olarak kullandığı ve yavrularını uçurduğu yere şu anda ormanımızda bol bulunan türlerden biri olan kızıl sincaplar yuva yaptı. Kızıl sincabın şu anda 4 tane yavrusu o yuvada yaşıyor.

*Sincaplar için ormanın çiftçileri diyebiliriz. Meşe palamutlarını toplayıp bazen gömerler ve bulamadıkları zamanlarda da yeni meşe ağaçlarının yetişmesini sağlarlar. Buradaki sincapların yuvası 7 gün 24 saat canlı yayın olarak halkımızın hizmetine sunuluyor.”

‘ÇOK FARKLI OLAYLARA ŞAHİT OLUYORUZ’

Sincapların doğal ortamlarının internet üzerinden canlı yayınlanmasının çok fazla insanın ilgisini çektiğini belirten Alioğlu, “Yaptığımız canlı yayınlarda çok farklı olaylara da şahit oluyoruz. Daha önce bölgede yaşayan zehirsiz bir damalı su yılanının yuvaya kadar çıkıp yavruların içine girdiğine tanık olduk. Tabii ki biz bu tür olaylar karşısında bir müdahalede bulunmuyoruz.” diye konuştu. (DHA)