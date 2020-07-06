Sinekleri evden uzaklaştırma yolları nelerdir?

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte açık pencerelerden içeriye dolan sinekler çoğu zaman kabusa dönüşebiliyor. Genellikle vızıltı halinde olmaları ve etrafta sürekli uçuşmalarının verdiği rahatsızlıkla onlardan bir an evvel kurtulmak isteyenler çözüm yollarını arıyor. İşte sinekleri evden uzaklaştırma yolları....

Karasinekleri evinizden uzaklaştırmak için öncelikle çöp bidonlarının ağzını açık bırakmayın. Yiyecek kırıntılarını ve bulaşıklarınızı tezgahınızdan kaldırın. Ayrıca evinizin hijyenine önem vermeye dikkat edin.

Kimyasal ilaç ve spreyler yerine onları evinizden uzaklaştıracak doğal yöntemler karasineklerle etkili bir şekilde mücadele etmeniz için size yardımcı olabilir. Peki kara sineklerden kurtulmanın yolları nelerdir? Hangi ürünleri kullanarak onları evlerden uzaklaştırabilirsiniz? İşte doğal ürünlerle karasineklerden kurtulmanıza yardımcı olacak yöntemler…

KARASİNEKLER TEHLİKELİ Mİ?

Karasinekler milyonlarca bakteri taşır ve insanları ısırdığında hastalıklara neden olabilir. Karasinekler; tifo, tüberküloz, kolera ve dizanteri gibi birçok çeşitli hastalıkları bünyelerinde taşıyabilirler.

KARASİNEK KOVUCU DOĞAL ÜRÜNLER

FESLEĞEN

Fesleğen evdeki sinek istilalarını önlemede etkilidir. Bu bitkinin kokusundan sinekler hoşlanmazlar ve bu kokuyu aldıklarından ortamı terk ederler.

Bu nedenle fesleğen bitkisini camınızın önüne koyarak gelmelerini önleyebilir ya da yaprakları ile çay elde ederek sprey şişesine doldurup sineklere sıkabilirsiniz.

KARANFİL VE PORTAKAL

Karanfil ile portakalın kokusu birleştiğinde ortaya çıkan keskin aroma sinekleri rahatsız etmeye yeter. Bir portakalın kabuğuna yaklaşık 20 adet karanfili sıkıştırın ve girdikleri alanlara yerleştirin.

LAVANTA YAĞI

Karasinekler diğerlerinde de olduğu gibi lavantanın kokusundan da nefret ederler. Lavanta yetiştirmek ya da bir vazoya bir buket taze lavanta koymak, pencere kenarında lavanta yağı yakmak karasinekleri uzaklaştırmanıza yardımcı olur.