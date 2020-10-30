Sinir hastalığını baston üreterek yendi

Bursa’da yaşayan 78 yaşındaki Şükrü Kaya, yıllar önce geçirdiği sinirsel hastalığını baston yaparak yendi. Halen baston imal etmeye devam eden Kaya, yaptığı bastonları yakınlarına hediye ediyor.

Samanlı Dağları'nın İznik Gölü'ne bakan bir yamacında kurulu olan İnikli köyünde yaşamını sürdüren ‘Bastoncu Dede’ lakaplı Şükrü Kaya, hastalığı nedeniyle kendisine bir nevi terapi uygulayıp evinin bahçesinde 30 yılı aşkın bir süredir baston üretiyor.

Bu sayede sağlığım iyi diyen Kaya, “Yaptığım bastonlardan para almam, eşe dosta dağıtırım” diye konuştu.

“HASTALIĞIMA ÇOK İYİ GELDİ”

Osmanlı döneminde 15’inci yüzyılda kurulduğu bilinen ve en eski köylerden biri olan İnikli’de eşi ile birlikte yaşayan Kaya, “Çok eskiden geçirdiğim hastalığım nedeniyle doktorum bana bir hobi edinmemi söyledi. Bende baston yapmaya başladım.

Bu bana çok iyi geldi. 30 yıldır baston yapar, eşe dosta dağıtırım. Ücrette almam. Sağdan, soldan duyup gelenler var. Özellikle de baston koleksiyoncuları alıyor. Bugün Türkiye’nin her yerinde bastonum var” dedi.

“EN İYİ KIZILCIK AĞACINDAN OLUR”

Elbette baston yapmanın bir zorluğu var diyen Kaya, şöyle konuştu:

“Baston’un en kalitelisi kızılcık ağacından olur. Köyde kızılcık ağaçları var. Gider oradan dal keserim. Evin bahçesinde küçük bir atölyem var. Bura da dalları 6 ay bekletirim.

Ardından ilaçlı suda da bir süre bekledikten sonra kurumaya bırakırım. Sonra da baston yapımına başlarım. Keyfime göre günde 2 baston yaptığım da olur.”