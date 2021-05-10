Sınırda ele geçirilen 12 maymun hayvanat bahçesine getirildi

Ağrı Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye’ye giren araçta yapılan aramada, makak cinsi 12 maymun ele geçirildi. İstanbulda yakalanan 3 yılan ve 2 sakallı ejder de maymunlar ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’nce Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirildi.

‘HAYVANAT BAHÇEMİZİ ÇOK DOĞAL ORTAMDA İNŞA ETTİK’

Gaziantep Hayvanat Bahçesinin doğal ortam oluşturulduğunu ve hayvan bakımlarının da yine bu doğal şartlarda sürdürüldüğünü söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün de bu konuda kendilerine güvendiğini kaydetti.

Son dönemlerde yurda yasa dışı yollarla hayvan türlerinin sokulmak istendiğine dikkat çeken Şahin, “Gaziantep Hayvanat Bahçesini çok doğal bir ortamda inşa ettik. Geliştirmelerimizi de bu doğallığı baz alarak devamlı kılıyoruz. Her hayvanımız doğal ortamında nasıl büyüyor ve ihtiyacı ne ise buna karşılık gelecek bir anlayışla hareket ediyoruz.

Son zamanlarda yasa dışı yollarla çok sayıda hayvan yakalanmaya başlandı. Bu bazen bir yılan ya da bir maymun olabiliyor. Yeni hayvanlar yakalandığında bize hemen haber veriliyor. Ekibimizle hemen İstanbula gidip yeni üyelerimizi alıyoruz ve yeni yuvalarına kavuşturuyoruz” diye konuştu.

‘TÜM BAKIMLARI YAPILIYOR’

Gaziantep’e getirilen hayvan türleri için hayvanat bahçesinde tüm bakımlarının en iyi şekilde yapıldığını söyleyen Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Özsöyler ise “Biz Türkiyenin hayvan kurtarma merkeziyiz. Hayvanlarımızın her birinin sağlık testi yapıldı, kan örneklerin alındı. Şu anda ufak tefek rahatsızlıkları olan maymunlarımız bulunuyor. Onları karantina merkezlerimizde bir süreliğine ağırlayacağız ardından kendilerini onlar için hazırladığımız alanlara taşıyacağız” dedi.

Öte yandan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde 5 yıl önce dünyaya gelen ve anketle ‘Can’ ismi verilen yavru şempanzenin yeni doğan kardeşinin isminin konulması için de anket yapılacağı belirtildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Barınak yöneticisinin hesabını çalıp hayvanseverleri dolandırdılar