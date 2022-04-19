Sinop Kalesi’nde bulundu… 2 bin 500 yıllık!

Gün yüzüne çıkan Sinop Kalesi'nin duvarlarında tarihi 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen, dönemin güç sembolü olan ‘boğa başları’ motifi işlenmiş kırlent bulundu.

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Sinop’un tarihi güzelliklerinin gün yüzüne çıkması amacıyla başlatılan Kent Meydanı Projesi çerçevesinde, binlerce yıllık kale surlarının önündeki yapıların kaldırılmasının ardından şehrin tarih zenginliği gün yüzüne çıkmaya başladı.

Millet bahçesi yapılacak olan askeri gazinonun arka kısmında bulunan kale duvarı üzerinde boğa başlığı figürleri ortaya çıktı.

Milattan Önce 120 ve Milattan Önce 63 yılları arasında Anadolu’da hüküm süren Sinop doğumlu Kral 6. Mithridat dönemine ait olduğu tahmin edilen figürler, dönemin güç sembolü olarak taşlara işlenmiş.

Krallık binalarının girişlerine ve çeşitli tapınaklara yerleştirilen figürler, milattan önce boğaya verilen önemi anımsatıyor.

“GÜÇ VE MAKAM SEMBOLÜ”

Sinop Tarih ve Kültür Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Kaya, “Bu kırlentler, boğa başlığı gerçek yerinde değil sonradan buraya taşınmış. Sinop’taki tapınaklardan, antik çağ saraylarından, yapıların girişlerinden ve çatı altlarından alınmış. Öküz, boğa bunlar antik çağın falcılıkta kâhinlerin kullandıkları hayvanlar. Dolayısıyla da güç ve makam sembolü olarak bu şekilde kırlentler sergilenmekte ve Sinop’un çeşitli yerlerinden çıkmaktadır” dedi.

“BUNUN GİBİ BİRÇOK ESER VAR”

Kaya, figürlerin yapımının minimum 2 bin 500 yıla dayandığını söyleyerek, “Kale surlarının üzerinde bunun gibi birçok eser var. Herhalde bir ayinde kullanılan kurban törenindeki anıyı taşa resmetmişler” diye konuştu.

Kaya, Sinop arkeolojisi hakkında ilk yazılı kaynak olan ve Milattan Önce 64 ile Milattan Sonra 24 yıllarında yaşamış Amasya doğumlu Yunan tarihçi ve filozof Strabon’un, yazıtlarında Sinop Kalesi surlarının dünyanın en güzel surları olduğundan bahsettiğini dile getirdi. (İHA)