‘Şirin Baba’nın mini bıçaklarına yoğun ilgi

Sivas'ta 'Şirin Baba' olarak tanınan bıçak ustası Erdoğan Güzel'in mercek altında çalışarak yaptığı ve üzerine isim yazdığı minik bıçaklar ülkenin dört bir yanından talep görüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sivas’ta yaşayan ‘Şirin Baba’ lakaplı 75 yaşındaki Erdoğan Güzel, bıçakların üzerine yaptığı ince işçilikler nedeniyle yüzde 50 görme kaybı yaşıyor. Bütün olumsuzluklara göğüs geren Güzel, mercek altında minik bıçaklarını üretmeye devam ederek müşterilerine sipariş üzerine hizmet veriyor.

5 kuruş boyutunda yaptığı bıçaklarla Sivas bıçakçılığını sıra dışı bir şekilde dünyaya duyuran Güzel, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Erdoğan Güzel’in yaptığı bıçaklar ülkenin dört bir yanından ilgi görüyor.

“DÜNYANIN BIÇAK MERKEZİ SİVAS”

Erdoğan Güzel, “Dünyanın bıçak merkezi Sivas fakat kimsenin haberi yok. Ben de kaybolmaya yüz tutmuş meslek grubu bıçakçılığı 25 senedir uluslararası platforma taşıyorum. Gözlerimde bir rahatsızlık oldu ondan dolayı daha küçüğünü yapamıyorum. Zorlanıyorum elbette, mercek altında rötuş yapıyorum” dedi.

Sipariş üzerine çalıştığını söyleyen Güzel, “Bunların üzerinde ayrıca kişinin ismi, Türkiye Sivas yazar. Emek sarf edeceksin ki bu değeri göreceksin. Ülkemin dört bir tarafından minik bıçaklarıma talep var. Şükürler olsun yetiştirebildiğim kadar, yapabildiğim kadar yapıp adrese gönderiyorum. Zaten ben burada sipariş çalışıyorum. Çok üreteyim çok satayım diye bir muhabbetim yok” diye konuştu. (İHA)

