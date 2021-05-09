Sırlarıyla emekli oldu

Ankara'ya gelmiş geçmiş en ünlü diplomatlardan biri İngiltere'nin eski Büyükelçisi Richard Moore'du. 58 yaşındaki Moore, çok iyi derecedeki Türkçesi ve sosyal medyadaki hazırcevaplığıyla ünlüydü. Aynı zamanda sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Moore, üç yıllık görevini tamamlayıp geçen yıl ülkesine döndükten sonra da Londra'daki en kritik koltuklardan biri olan İngiliz gizli servisi MI6'in başına geçti. Moore ve eşi Maggie Moore'un Ankara günlerinden akılda kalan biri isim daha var. O da genetik bir rahatsızlıktan dolayı yüzde 97 görme engelli olan Maggie Moore'un rehber köpeği Star… Labrador kırması olan Star katıldıkları her etkinlikte Moore çiftinin yanındaydı. Büyükelçi ve eşi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gittiğinde de Çanakkale'de Anzak Günü törenlerine katıldığında da onlara Star eşlik ediyordu.

‘EMEKLİLİĞİN TADINI ÇIKAR'

Hatta Çanakkale Valiliği, Star için ‘diplomatik konuk' kartı bile çıkardı. Büyükelçi ve eşinin birçok ziyareti ve önemli toplantısında da Star başköşedeydi. Makam odalarında halının üzerine kıvrılıp sessizce görüşmenin bitmesini beklerdi. Çok sayıda kritik görüşmenin tek tanığı oldu. Büyükelçi Moore, geçen hafta Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve Star'ın emekliye ayrıldığını açıkladı. Moore, paylaşımında “Emekliliğin tadını çıkar, bunu hak ettin” notunu da ekledi.

HALININ ÜZERİNDE SESSİZCE YATARDI

BÜYÜKELÇİ Richard Moore, yıllarca ailesine eşlik eden Star için yaptığı paylaşımda anılarına da yer verdi. Kraliçe Elizabeth, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, pek çok devlet adamı ile yaptıkları görüşmelere eşlik ettiğini yazdı. Bunca devlet adamının yanına girip, makam odalarındaki halı üzerinde yatan ilk ve tek köpek Star olmuştu.

‘ADETA GÖZLERİM OLDU'

Büyükelçi'nin eşi Maggie Moore ise küçük dostunu “Star adeta benim gözlerim oldu. Hareketlerinizde bir hayvana güveniyor olmak enteresan bir duygu. Biliyorum ki dikkati dağılmış bile olsa merdivenlerden inmeye devam edip benim düşmeme izin vermez. Star, mutlu ve çok akıllı bir köpek. Kendine has bir karakteri var. Görev başındayken, bir restorana gitsek bile yemeklere ilgi göstermez. Star bana daha önceden sahip olmadığım bir bağımsızlık ve özgüven sağlıyor. Endişelenmeme gerek yok, biliyorum ki o bizi güvenle götürecek” diye tarif etti.

DİĞER KÖPEKLERE ÖRNEK OLDU

EMEKLİYE ayrılan Star'a Türkiye'den de mesaj gitti. Rehber Köpekler Derneği, “Star, Türkiye'deki sosyal alanlarda rehber köpeklerin kabul görmesine öncülük eden bir efsaneydi. Sakin duruşu, her ortama uyumlu davranışı ile katkısı büyüktü. Ülkemizin ilk rehber köpeği Kara'nın da en yakın arkadaşı ve rol modeliydi” açıklamasını yaptı.