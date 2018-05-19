Sırt ağrısının çaresi var mı?

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Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Aybars AKKOR

Sebepleri nelerdir?

Sırt ağrısının nedeni, omurganın iki yanında bulunan kasların gerilmesidir. Bu gerilmenin en önemli nedeni ise strestir. Stres nedeniyle önce boyun kasları gerilir. Sonra da C harfine benzeyen boyun omurgası düzleşir, omuz ve sırta giden sinirlerin çıkışları daralır, sinirler baskı altında kalır. Bu baskıyla sırttaki kaslar gerilince de ağrı hissedilir. Kasların uzun süre gergin kalması kas topaklarına (fibrozit) neden olur. Bu fibrozitler en ufak bir yorgunlukta, ağır kaldırma sonucunda, klima veya vantilatör altında uzun süre kalmada ağrıya sebep olur. Kas gerginliğini azaltmak için de farkında olmadan sırtımızı kamburlaştırırız.

Nasıl tedavi edilir?

İlk önce ağrının boyundan mı, sırt kaslarından mı yoksa başka bir hastalıktan mı kaynaklandığı tespit edilmeli. Çünkü akciğer hastalıkları, safra kesesi ve mide rahatsızlıkları da sırtta ağrı yapar. Teşhis öncelikle fiziki muayene, şikayetlerin dinlenmesiyle, sonra da MR, BT ve grafi incelemeleriyle konur. EMG de bu süreçte yardımcıdır. Sırt ağrısını gidermek için ilk yapılması gereken, sırttaki kas topaklarının içine iğne yapılmasıdır. Bu iğne ameliyathanede, röntgen altında, hasta hafifçe uyuşturularak yani bir iğne acısı duymadan yapılır. Hasta yarım saat sonra evine gider, on gün sonra da tedavinin devamı için geri gelir.

Nelere dikkat edilmeli?

Tedavi bitiminde, doktorun önereceği ve sırt kaslarını güçlendirecek tarzda egzersizler yapmak gerekir. Eğer gerekli ortam bulunursa sırtüstü yüzmek en iyi egzersizdir. Güneş, deniz, sıcak kum, kaplıcalar çok faydalıdır. Soğuktan mümkün olduğunca korunmak gereklidir. Tüm bu tedaviler sırasında ve sonrasında bazı hareketlerden kaçınmak gereklidir. Yerden bir şey alırken öne veya yana eğilmek yerine çömelmek, yukarı doğru uzanmak yerine bir şeyin üstüne çıkıp işinizi görmek sırt ağrısı riskini azaltır. Aynı yerde sürekli ayakta durmaktan kaçınmak, televizyon seyrederken veya gazete okurken sırtınızı ve başınızı dayayacak koltukları seçmek dikkat etmeniz gereken unsurlardan.