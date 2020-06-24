Şişli’de spor zamanı

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, Türkiye'yi de derinden sarstı ve büyük çoğunluk evlerine kapandı. Özellikle, büyük şehirlerde hayatın hızı düştü, spor ve sosyal aktivite olanakları minimum düzeye indi. Hastalığın gidişatında yakalanan önemli başarılar sonrası temkinli de olsa, hayat eski akışına kavuşmaya başladı.

HAFTANIN ALTI GÜNÜ SPOR İMKANI



Şişli Belediyesi olarak evlere kapanan, spor yapma olanağı bulamayan komşularımız için yeniden nefes aldıracak, onları harekete geçirecek ve salgın sırasında alınan fazla kiloları verdirecek bir spor programı hazırlandı. Stretching, pilates ve total body'den oluşan program, hafta için her gün ve cumartesi olmak üzere haftanın 6 günü, saat 10.00 ile 14.00 arasında düzenleniyor.

İKİŞER METRE ARAYLA SPOR İMKANI

Şişli Belediyesi'ne ait spor salonları alınan önlemler ve yeni hijyen standartları eşliğinde sporseverlere kapılarını açtı. Dezenfeksiyon işlemleri de yapılan spor salonlarında, spor aletleri ikişer metre arayla yerleştirildi. Maksimum 5 kişilik katılımın sağlandığı salonlarda dersler randevu sistemi ile gerçekleştirilmeye başlandı. Feriköy Spor Merkezi, Fulya Spor Merkezi, Yayla Spor Merkezi, Topağacı Spor Merkezi, Halide Edip Adıvar Spor Merkezi, Mahmut Şevket Paşa Spor Merkezi hafta içi saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.