Sivas kış ayında adeta baharı yaşıyor

Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan ve çetin kış şartlarının yaşanmasıyla bilinen Sivas, son yılların en kurak kış mevsimini geçiriyor.

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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas’ta, park ve bahçelerde bahardan kalma görüntülere rastlanıyor. Bu duruma alışık olmayanlar bir yandan parklarda güneşin tadını çıkartırken, bir yandan da kurak geçen kışın susuzluk açısından endişesini yaşıyor.

Sivas’ta geçen kış ile bu sezonda aynı noktalardan çekilen fotoğraf ve görüntüler de bölgedeki kuraklığı gözler önüne seriyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Meltem Sarıoğlu Cebeci, günümüzün en önemli konularından birinin iklim değişikliği ve bunun ortaya çıkardığı kuraklık olduğunu söyledi.

Şehirde önceki yıllarda özellikle aralık-mart aylarının soğuk ve kar yağışlı geçtiğini hatırlatan Cebeci, dünya genelinde özellikle 1950’li yıllardan itibaren sıcaklık artışının raporlandığını anımsattı. Bununla ilgili tahminler ve projeksiyonlar yapıldığını anlatan Cebeci, “İklim değişikliği üzerinde çalışan uzmanlar, üniversiteler veya araştırıcılar genellikle modellemeler üzerinden projeksiyon yapıyor. Bu modellemelere göre, 2050’li yıllarda yağışlarda düşüş olacağını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM”

Sivas’ta yaşayan Mustafa Görgülü (68) de ilk kez şehirde kurak bir kış geçirdiğini belirtti. Görgülü, “İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bundan önce metrelerce kar yağardı, sokaklara çıkılamazdı. Köyde de yaşadım, bacaları sıyırırdık. Bacaların üstünden dümdüz giderdik yani. Hayvanları sulamaya götüremezdik, sokaklar dolardı komple karla. Tünelden gider gibi giderdik karın içinde” diye konuştu.

Rahmi Öniz (74) ise “Sivas yağmura, kara hasret gerçekten. İnşallah yağar, yani gerçekten endişeliyiz. Su kıtlığı olabilir, Allah korusun, barajlarda su seviyesi sıfıra düşebilir” dedi.

Mustafa Kılıç (79) da Sivas’ta birinci ayda dışarıda, parkta oturduklarını, bunu bir “mucize” olarak gördüklerini söyledi. (AA)

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