Sivas’ın soğuğu ayakta dondurdu
Hava sıcaklığının eksi 30'lara kadar düştüğü Sivas'ta doğa yürüyüşü yapan bir grup ayakta donmuş kurt buldu.
Şar köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Üner, karlı arazide donarak ölen bir kurt buldu.
Vücudunda yara bulunmayan hayvanın yiyecek ararken donduğunu belirlendi.
HAVA SICAKLIĞI EKSİ 30
Ocak ayının sonlarına doğru yağan kar yağışı sonrası şehir, soğuk havaya teslim olmuştu. 25 Ocak’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 30 derece olarak ölçülmüştü. (DHA)