Sivaslı halk ozanı Ali Doğan hayatını kaybetti

Sivas'ın sevilen halk ozanlarından Ali Doğan, bugün vefat etti. Sevilen ozanın ölümü memleketi Sivas'ta üzüntüye neden oldu. 71 yaşındaki Doğan bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Doğanlı köyünde dünyaya gelen doğan, müzik yaşantısının dışında ilkokul öğretmenliği yaptı.

1973 yılında ilk plağını çıkarttı. Yirmiye yakın kırkbeşlik plağı, kırk kadar da kaset ve CD’si var. Otuza yakın türküsü ise TRT denetiminde geçmiştir. Doğan, Pazartesi Yıldızeli ilçesi Doğanlı köyünde toprağa verilecek. İHA

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