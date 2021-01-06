Sivas’ta bir tarafta kış, bir tarafta bahar

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle Sivas’ta aynı gün iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Kentte, öğle saatlerinde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar yükselmeye başladı. Bunu fırsata çeviren kent sakinleri ise corona virüsü tedbirlerine rağmen kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Kentin işlek caddelerinde insan yoğunluğu yaşanırken, parklarda da bazıları güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı.

Vatandaşlar, ocak ayında ilk kez böyle hava ile karşılaştıklarını, bu durumun kendilerini memnun ettiğini ancak kar ve yağmur yağışının olmamasının da kuraklık sorununa yol açabileceği için endişe yaşadıklarını söyledi.

Kent merkezi ve il genelinde gündüz saatlerinde hava sıcaklığı artarken, gece ise sıfırın altında seyrediyor.

Hava sıcaklığının geceleri zaman zaman eksi 10 derecelere kadar düşmesi akarsu ve gölleri olumsuz etkiledi.

Hafik ilçesinde bulunan, Hafik Gölü’nün yüzeyinin büyük kısmı buzla kaplandı.

67 hektarlık bir alanda yer alan ve yazın 5, kışın ise 3 metre derinliğe sahip olan göl, yerleşik ve göçmen kuşların doğal üreme alanı olarak biliniyor.

Çevresinde kamulaştırma çalışması yapılan gölün doğal dokusu korunuyor. (DHA)