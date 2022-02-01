Sivas’ta musluktan akan su dondu

Sivas'ta gece boruların donmaması için muhtarlığın suyunu açık bırakan muhtar, sabah gittiğinde akan suyun donduğunu gördü.

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Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas’ta bu yıl hasretle beklenen kar yağdı. Yağan karın ardından havalar daha da soğudu.

Soğuk rekorlarının yaşandığı Sivas'ta ilginç görüntüler oluşmaya devam ediyor.

Abdulvahapgazi Mahallesi muhtarı Gazi Düzarduç’un yaşadığı ilginç olay, havanın ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne serdi.

Düzarduç, akşam muhtarlıktan çıkarken su borusunun donmaması için muhtarlık binasındaki musluğu açık bıraktı. Sabah gittiğinde ise akan suyun bile donduğunu gördü. Lavabonun içerisindeki su ve musluktan akan su donmuştu. Musluk kullanılmaz hale geldiği için sökerek musluğu değiştirmek zorunda kaldı

Düzarduç, “Sivas’ta her zaman soğuk vardı ama yıllardır özlemini çektiğimiz kar yoktu. Güzel bir kar yağdı. Yağan karın ardından gündüz eksi 15 geceleri ise eksi 30’a varan soğuklar yaşanıyor. Geçen gece muhtarlığımız da soğuk olduğundan boruların donmaması için muslukları açık bırakıp gitmiştik. Sabah lavabonun içerisinde biriken suyun da, musluktan akan suyun da donduğunu gördük. Boruların patlamaması, hasarın artmaması için buzu kırıp musluğu değiştirmek zorunda kaldık” dedi. (İHA)