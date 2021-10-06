Ulaş Gölü ölü balıklarla doldu

Sivas'ta suların çekildiği Ulaş Gölü'nde meydana gelen toplu balık ölümleri görenleri endişelendiriyor.

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Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan gölde adeta çevre felaketi yaşanıyor. 2016 yılında ‘Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak tescil edilen Ulaş Gölü, bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle alarm veriyor. Suda oksijen yetersizliği nedeniyle toplu balık ölümleri yaşanıyor. Suların da çekildiği gölde ölen yüzlerce balık kıyıya vurdu.

İlçe sakinlerinden Gökhan Güneş, “İklim değişiklikleri nedeniyle suda çok çekilme oldu ve balık ölümleri gerçekleşti. Bilinçsiz sulama da var tabii. Şu an tekrar su kaynağı güçlendirilerek su oranının arttırılmasına başlandı. Bir süre daha balık ölümleri devam edecek gibi. Gözle görülür derecede balık ölümleri var. Su oksijen miktarını tamamladıktan sonra muhtemelen zamanla o da kesilecek diye düşünüyorum” dedi. (İHA)