Sivas’tan Adriana Lima’ya: Yeni bir Kangal köpeğini kendisine hediye gönderebiliriz

Adriana Lima geçen yıl Los Angeles’taki evinde baktığı Sivas Kangal köpeği sayısını ikiye çıkardı. İlk köpeğine ‘Darry’ adını veren Lima, yavruyken aldığı ikinci köpeğine ise ‘Duran’ ismini verdi.

Lima, köpeklerinin adıyla açtığı sosyal medya hesabından da Kangal köpeklerini dünyanın en güzel köpeği ilan etti.

Sosyal medyadan, “ABD’ye yasal yollarla Sivas Kangalı getirin ve bu eşsiz köpeklerin keyfini sürün. Bu köpekler eşsiz ve muhteşem” paylaşımı yapan Adriana Lima’nın Kangal sevgisi, Sivas’taki Kangal köpeği yetiştiricilerini mutlu etti.

“4 AYLIK OLMADAN YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAK”

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, “Adriana Lima’nın Kangal sevgisi bizi memnun etti. Kangalların yurt dışına çıkışında bazı prosedürler var. Bunlar daha düzgün, daha işlevsel hale getirilir ise dünyadaki herkesin bu canlıyı sahiplenip besleme imkanını sağlamış oluruz. Mesela Adriana Lima bir yavru sahiplendiğini söylemiş. Hatta Sivas’tan alındığı söylenmiş ama Türkiye’den 4 aylıktan daha önce bir köpeğin yurtdışına çıkışı yasak” dedi.

“3’ÜNCÜ KÖPEĞİ HEDİYE GÖNDEREBİLİRİZ”

Yalçınkaya, “Eğer Adriana Lima isterse, biz 4 aylık olduğu zaman tüm aşıları yapılmış yeni bir Kangal köpeğini kendisine hediye gönderebiliriz” diye konuştu. (DHA)