Sivrisinek gelmemesi için ne yapmalı?

Sivrisinek gelmemesi için ne yapmalı?

Yaz aylarının kabusu olan sivrisinekler hayatınızı zorlaştırmaya başladığında çoğu zaman onlarla boğuşmak yerine uzaklaştırıcı yöntemler ararız. Bu davetsiz misafirler çat kapı gelerek rahatsız edici anlar yaşanmasına neden olabilir. Peki sivrisinek gelmemesi için ne yapmalı?

Uykuları bölen sivrisinekler ısırarak kişileri gece boyu huzursuz eder. Kaşıntıların sürekli devam etmesi ciltte kızarıklık ve tahrişe neden olabilir. Bu rahatsız edici durumu yaşamayı kimse istemez. Sivrisinekleri yaşadığı ortamdan tamamen uzaklaştırmak için camlara sineklik taktırılabilir. Bu sayede yaz aylarında camlarınız açıkken sivrilerin girmesi engellenebilir. Bunun dışında sivrisinekleri uzaklaştırmak adına yapılabilecek bazı yöntemler vardır. İşte sivrisinek gelmemesi için neler yapılır o tarifler…

SİVRİSİNEK ÖNLEYİCİLER

FESLEĞEN VEYA REYHAN SİZİ KURTARABİLİR

Güzel kokuları ile insanı rahatlatan bu bitkiler aynı zamanda sivrisineklerin gelmesini engeller. Cam önüne koyabileceğiniz bu bitkileri başucunuza koymak daha etkili olmasını sağlayacaktır.



MUZ KABUĞU İLE KAŞINTILARINIZI GİDERİN

Muz kabuğunun iç kısmını sivrisineklerin ısırdığı noktalara sürerek kaşınma hissini durdurabilirsiniz. Evinizde her zaman muz bulundurmuyorsanız muz kabuklarını buzluğunuzda saklayabilirsiniz.

KOYU RENK ELBİSE GİYİNMEMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Sivrisinekler daha çok koyu renkleri tercih ederler. Üzerine giydiğiniz takdirde sizi terk etmeyeceklerdir. Bu nedenle evinizde koyu eşyalar bulundurabilirsiniz.

SİRKE DOLU BARDAĞI PENCERENİZİN ÖNÜNE KOYUN

İçinde sirke dolu bardağı cam önüne koyabilirsiniz. Sivrisinekler bu durumdan pek hoşlanmayacak ve evinize girmeyeceklerdir.

SARIMSAK VE SOĞAN İKİLİSİNDEN YARARLANIN

Sarımsak ve soğan sivrisineklerin gelmesini engelleyecektir. Kokusu onları rahatsız edecek bulunduğu ortama uğramayacaklar bile. Eğer siz kokusundan rahatsız olmuyorsanız ikiye bölüp başucunuza koyabilirsiniz.